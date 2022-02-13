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影／豐原情人節和元宵市集越夜越美麗 今天還有一天
2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」結合元宵和情人節活動昨天在葫蘆墩圳旁豐原國小前展出，昨晚吸引人潮逛市集，搭配水岸燈飾，市集越夜越美麗，今天還有一天，活動到今晚9點。
昨天上午民眾到場，現場打卡、追蹤送虎年小燈籠「啵啵虎」，很快被索取一空，台中市議員陳清龍服務處表示，已商請中市府再提供小燈籠，沒拿到的民眾，今天上午11點開始，可再到現場索取。
活動地點在豐原國小前水岸花都光影藝術走廊，2天的元宵暨西洋情人節活動昨天展開，昨天有很多民眾看表演、逛市集，下午4點送給現場打卡、追蹤的300個「啵啵虎」小燈，不到30分鐘就被索取一空，今天一樣從11點開始到晚上9點，下午4點到現場看表演、逛市集打卡、追蹤，將可再拿到虎年小燈籠。
市議員陳清龍表示，縣市合併後除花博，豐原沒有像樣活動，他深感曾繁華的葫蘆墩（豐原舊稱）不能這樣沒落，因此他找來台中市繁榮葫蘆墩促進會，一起出錢出力，連續3年在葫蘆墩圳辦迎春慶元宵活動。
這次活動結合元宵節和情人節，安排文青市集、音樂表演、手作課程和互動體驗，大人小孩都適合逛，昨晚河岸燈飾和市集燈海結合，吸引民眾逛市集，也有親子在河岸旁散步，河岸上下方都很熱鬧。
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