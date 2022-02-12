拚年底輔選 彰化縣勞工處長柯呈枋回任參議

彰化縣政府公布人事異動，勞工處長柯呈枋回任縣府參議，政壇預估此番調動與年底縣長選舉有關，柯也可能備戰2年後立委選舉。柯呈枋指出，縣府參議業務工作較為彈性，內外皆可兼顧，至於是否有進一步參選規畫？柯呈坊強調，目前全心以縣政政績優先，其他還沒想那麼遠。

柯呈枋對勞工相關業務熟悉，他指出，王惠美縣長對青年發展與就業相當重視，前年成立青年發展暨就業服務科後，業積極研議成立青年發展處，以提供更多資源給年輕人，也獲議會同意通過，目前已協助整合青年發展事務散落在各局處的業務，完成階段性任務。

今年底是縣市長選舉，柯呈枋回任縣府參議退居幕僚位置，地方認為是為大選布局，要力拚王惠美競選連任；柯呈枋說，對縣長的安排全力以赴，但對於2年後的立委選舉，他指出，還有一段時間，沒考慮到那麼遠。

柯呈枋學經歷出色，國立中正大學勞工學系碩士畢業，是高考榜首，曾任前縣長卓伯源任內的副縣長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分屬分署長、台中市政府參議等，2019年參加彰化立委補選順利出線，2020年立委選舉失利後，回鍋彰化縣政府擔任公職，去年6月回鍋專長領域，擔任縣府勞工處長至今。

柯呈枋過去在彰化第二選區連任立委失利，目前和美鎮長阮厚爵兩任屆滿，已積極布局二選區立委選戰；而挑戰立委選戰失敗的彰化縣議員張瀚天在小年夜又震撼性的宣布退出政壇，地方認為，依柯呈枋的知名度與經歷也不無可能披上第一選區藍營戰袍，未來動向備受關注。