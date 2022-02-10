梨山粉色櫻花海提前綻放 千櫻園現花開5成將於月底最盛

今年冬天梨山冷熱交替、春雨浸潤，櫻花樹提早發芽、開花，原本3月櫻花季，卻提前在2月就處處開花，櫻花茂盛近年罕見，參山處處長曹忠猷邀遊客到梨山賞花走春，武陵農場櫻花季將於12日開跑，海拔較高的福壽山農場「千櫻園」也將於12日開園，預估228連假時，千櫻園花開將達到最盛況。

參山處長曹忠猷表示，今年櫻花開花期較早，台八線沿路山櫻花早已盛開。福壽山農場「千櫻園」以台灣富士櫻為主，目前花開5成預估到了二月底，花開將達到最盛況，228假期到梨山賞櫻成為民眾出遊首選。

櫻花季期間，福壽山、武陵農場等皆是遊客住宿熱門首選，但2月訂房幾乎全滿，一床難求；梨山賓館表示，近期許多民眾來電預約三天兩夜賞櫻假期住宿，房間即將滿額。

福壽山農場「千櫻園」種植約千株粉紅花朵台灣富士櫻，十分嬌艷美麗，是山櫻花與日本山櫻的混種，花朵圓胖呈粉紅色，盛開時就像是粉紅色的棉花糖，與日本稱富士櫻的豆櫻不同；目前花開約5成，預計228連假花況達到最盛。