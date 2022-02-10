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番婆村日軍建軍機場 直升機進駐飛機公園村民圓夢

中央社 / 彰化10日電

日軍二戰時曾在彰化福興鄉建軍機場，機場設施現今只剩位在番婆村等地的防空砲台，番婆村日前成立飛機公園，期盼有飛機可展示，鄉公所爭取到報廢海鷗直升機進駐，為村民圓夢。

彰化縣政府文化局人員今天向中央社記者表示，二次世界大戰時，日軍在彰化福興鄉番婆村一帶興建機場，供軍機起降；機場內除鋪設跑道外，還設有飛機修理工廠及防空砲台，後來跑道、工廠都被填平成農地，僅存2座防空砲台。

文化局長張雀芬接受中央社記者訪問時說，2座砲台全名為「原福興外埔機場防空砲台」，分別位在福興鄉番婆村及外埔村，砲台在1941年興建，2004年登錄成為歷史建築，以鋼筋混凝土建築而成的砲台，光牆壁厚度就超過1公尺。

張雀芬指出，文化局有意整修砲台，已提出砲台修復再利用計畫以及機場周邊景觀普查計畫，等到計畫內容確定後，會依計畫編列經費進行整修工作。

福興鄉番婆村有防空砲台，番婆社區居民為展現社區特色，利用砲台附近空地成立「飛機公園」。福興鄉長蔣煙燈接受媒體聯訪時說，飛機公園成立後，社區希望爭取到「真」飛機進駐，鄉公所代社區提出申請，國防部今年1月同意讓1架報廢海鷗救難直升機進駐。

一名番婆村民向中央社記者表示，曾聽長輩說住家附近以前是機場，零式戰鬥機都在此起降，現在有直升機進駐，大家都很興奮，也希望防空砲台和飛機公園成為社區特色，也為歷史作見證。

機場 直升機

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