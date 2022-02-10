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豐原水岸花都7米高璀璨葫蘆 伴民眾鬧元宵度浪漫情人節
下周將迎來西洋情人節及元宵節，台中2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」將於12日下午4時在豐原國小光影走廊開幕！現場除了有音樂、市集及課程體驗等活動外，更加贈虎年小提燈，市議員陳清龍及台中市繁榮葫蘆墩促進會，歡迎民眾相約葫蘆墩圳，共慶元宵、歡度美好情人節。
「水岸花都-福葫生豐」光影藝術走廊，高7公尺、寬3公尺的巨大絢爛葫蘆主題燈，蔓延300多公尺光廊，成了豐原夜裡最吸引人的地標，自1月15日點燈後，每日吸引許多民眾、情侶相約散步出遊，獲得民眾讚賞。
西洋情人節、元宵節將於下周接力登場，「福葫生豐．浪漫情原」活動也將於12、13日於光影走廊盛大舉辦，每日上午11時至8時，更有精彩演出可欣賞；12日由豐釆茗樂樂團開場，后豐社大非洲鼓團、鎧歌重唱團緊接演出；13日則有樂峰樂團、 SUPERDRUNK樂團接棒登場，陪伴民眾共度歡樂佳節。
市議員陳清龍表示，除了主舞台有精彩表演外，周邊還有20攤的文青市集，及包含戳元宵、羊毛氈吊飾、做情花等手作課程，歡迎民眾報名參加。12日下午4點開幕式後，還有打卡送虎年小提燈活動，數量有限、送完為止，歡迎大家到豐原鬧元宵、度過最浪漫的情人節
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