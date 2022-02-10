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駕駛注意！彰化台一線業績長紅測速器原朝南已轉朝北

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大村鄉台一線201公里處味特生物生技公司大門前的路口前方有1支測速照相桿，曾是全縣業績前十大的測速器，原本長期朝南拍，日前突然轉向朝北拍，不少駕駛未注意到測速器已轉向，未減速而誤入測速陷阱。圖／民眾提供
彰化縣大村鄉台一線201公里處味特生物生技公司大門前的路口前方有1支測速照相桿，曾是全縣業績前十大的測速器，原本長期朝南拍，日前突然轉向朝北拍，不少駕駛未注意到測速器已轉向，未減速而誤入測速陷阱。圖／民眾提供

彰化縣大村鄉台一線201公里處味特生物生技公司大門前的路口前方有1支測速照相桿，曾是全縣業績前十大的測速器，原本長期朝南拍，日前突然轉向朝北拍，不少駕駛未注意到測速器已轉向，未減速而誤入測速陷阱。

彰化縣警局交通隊表示，台一線201公里處的測速器，最近常不固定照相的方向，希望達到警示效果，讓不管南北駕駛都能減速慢行少違規，這支測速器限速70公里，去年6月至9月共拍到1370件往南的違規超速案件，今年2月1日至5日則拍到100件往北違規案件，其他時間並未放機台，虛虛實實的測速，以達到嚇阻超速的效果。

不過有民眾認為，因該路段路口缺口寬達20多公尺，紅綠燈幾乎都是閃黃燈，是常有事故的路段，測速器如果朝南拍，還可拍到缺口違規或事故狀況，若朝北拍已拍不到缺口處，很難監測路口狀況。

彰化縣大村鄉台一線201公里處味特生物生技公司大門前的路口前方有1支測速照相桿，曾是全縣業績前十大的測速器，原本長期朝南拍，日前突然轉向朝北拍，不少駕駛未注意到測速器已轉向，未減速而誤入測速陷阱。圖／民眾提供
彰化縣大村鄉台一線201公里處味特生物生技公司大門前的路口前方有1支測速照相桿，曾是全縣業績前十大的測速器，原本長期朝南拍，日前突然轉向朝北拍，不少駕駛未注意到測速器已轉向，未減速而誤入測速陷阱。圖／民眾提供

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