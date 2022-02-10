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武陵農場櫻花季於12日開跑 今破萬人搶管制前入場賞櫻

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
武陵農場今天(10日)截至下午16時，入場人數已破萬，來到1萬零3人。圖／武陵農場提供
武陵農場今天(10日)截至下午16時，入場人數已破萬，來到1萬零3人。圖／武陵農場提供

今年因氣候影響，武陵農場櫻花季將於12至28日登場，期間每日將管制進場人數6千人，大批遊客搶載管制前上山賞花，今天下午更已有破萬人湧入農場，造成宜蘭往梨山台7甲線近日皆車多堵塞。台中和平分局將加派警力疏導交通，也呼籲民眾盡量避開壅塞路線或時段，以免陷於車陣中。

今年台中梨山冷熱交替，櫻花提早發芽開花，原定3月才可見的粉紅花海，武陵農場為期17天的櫻花季，也提早於本月12日至28日開跑，期間也將限定每日僅6千人可進場賞花。

管制6千人中，包含住宿遊客1800人及日遊客4200人，其中日遊客又分成團體票1000人、公共運輸散客3200人；住宿遊客須憑場方發放的車輛通行證才能入場，團體客則需透過預約平台取證進場，公共運輸散客則須於客運提供的售票管道，購買車票進場賞花。

許多民眾搶在管制前上山賞花，春節期間平均每日皆有逾5千人入場，昨天先突破9千人，今天截至下午16時，入場人數更已突破1萬，武陵農場瞬間湧入大量人潮，導致宜蘭往梨山台7甲線近日皆壅塞堵車，和平警分局將加強疏導。

台中市和平警分局將比照往年，於櫻花祭期間進行「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施，今年更因應大量人潮，啟動交通快速應變機制。

台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，另於台7甲線與中124線(武陵路)入口處設置檢驗點，由武陵農場實施管制；台7甲線45k~55k(思源埡口~中124線路口)沿線畫設紅線、並設置禁止臨時停車標誌路段，於武陵櫻花季期間禁止臨時停車。

為避免遊客於疏運時程前湧入武陵農場，造成交通壅塞，和平警方已於1月29日春節連續假期，開始加派警力疏導沿線交通及事故處理，因台7甲線沿線路幅狹窄，可能因瞬間車流大增造成壅塞、車速緩慢情形，並派專人監看路況影像，因應路況，及時調派支援警力前往疏導，並通知於售票口前加強指揮入園，避免車流回堵至主要道路台7甲線上。

若車流持續增加，警方為防止車輛在狹隘道路造成阻塞，將於中124線(武陵路)至思源埡口，實施單線雙向管制措施，加速疏導效能，提升民眾賞櫻及旅遊品質。

武陵農場今湧入破萬人次入場賞櫻，大量車輛井然有序停放在停車場中。圖／武陵農場提供
武陵農場今湧入破萬人次入場賞櫻，大量車輛井然有序停放在停車場中。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季將於12至28日登場，期間每日將管制進場人數6千人。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季將於12至28日登場，期間每日將管制進場人數6千人。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花季 梨山

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