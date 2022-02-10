香田國小學童學獨輪車填滿放假時間 防制毒品和3C產品　

新興毒品日新月異檢驗困難，讓警方大歎「追著毒品跑」，防堵毒品進校園成為教育重點工作，彰化縣香田國小運用毒品防制基金舉辦寒假活動騎獨輪車休閒活動，今天教育部、縣政府等相關單位人員前往了解教學成果，看見孩子學得認真又開心，都肯定辦理正當休閒娛樂，可避免偏鄉兒少放假期間在外遊蕩而發生偏差行為。

彰化縣偏鄉特色小學－香田國小獲教育部毒品防制基金補助舉辦寒假活動，今天教育部專門委員鄭文瑤、彰化縣政府教育處課程督學陳妙花、校外會助理督導林侑辰參訪香田國小，觀賞小朋友的獨輪車團體花式表演，香田寒假營隊教練也是兩名雙人女子花式國手帶著學童一起演出，獲得熱烈掌聲。

一年級吳姓學童表示，下課時間全班都會一起騎獨輪車，他跌倒幾次就會騎，很有成就感。四年級田姓學童今天參加花式團隊表演，認為騎獨輪車不只是學到個人騎車技術，練習花式團隊表演能培養他和同學的團隊默契，團結一心才能順利完成演出。

校長鄭培華和獨輪車教練黃建仁隨後簡報獨輪車運動發展歷程及學校推動過程，重要的是不只增強兒童體能，也讓兒童從一再跌倒後爬起，體會遭遇挫折時要有再站起來的恆心和毅力。