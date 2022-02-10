台中燈會12日登場 捷運女警巧製「虎車提燈」供下載

「2022年中台灣元宵燈會」12日將在台中市南屯區文心森林公園登場，台中市警局捷運警察隊自製「虎年列車提燈」的紙模製圖，放在臉書粉絲頁「中捷警Daily」，供市民免費提供下載，希望能透過燈會活動，讓民眾對台中「宜居城市」留下深刻的印象。

台中市警局捷運警察隊表示，此次自製的「虎年列車提燈」作品，結合生肖「虎」年意象及犯罪預防宣導，由捷警隊分隊長陳宜慧所設計，陳利用自己閒暇時間，結合自身的興趣與愛好，用巧手設計出專屬於捷運警察的犯罪預防宣導物品。

台中市警局捷運隊表示，陳完成設計後就深受隊上同仁的喜愛，近期配合市府舉辦的元宵燈會，將提燈紙模製圖與製作說明，放在臉書粉絲團「中捷警Daily」，讓民眾免費下載。

台中捷警隊分隊長陳宜慧說，因為自己是兩個小孩的媽，平常又喜歡美術，所以時常會在閒暇時，製作相關作品，此次承辦加強重要節日工作業務，所以發想製作紙模提燈，希望將燈籠結合酒駕防制宣導，才做出類似的設計。