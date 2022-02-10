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農業年產值逾600億 科技農業讓彰化如虎添翼

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是農業大縣，農產品應有盡有，優質又豐富。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是農業大縣，農產品應有盡有，優質又豐富。記者簡慧珍／攝影

彰化縣農會今天在溪州公園舉辦彰化縣各界慶祝111年農民節表彰大會，台中區農業改良場、農糧署中區分署人員致詞指出，彰化縣農產年產值超過600億元，去年得到全國產銷履歷和有機友善的農田逾一成在彰化，強化彰化縣農業發展競爭力。

農民節表彰大會是農業界盛事，彰化縣農會理事長蕭景田、總幹事張建豐邀請縣長王惠美、縣議會議長謝典林、行政院農業委員會農糧署中區分署副分署長洪宏毅、溪州鄉長江淑芬及各鄉鎮市農會總幹事等人出席，會場熱鬧滾滾。

彰化縣農會理事長蕭景田表示，今天表揚全國十大產銷班、全國十大綠色照顧、全國十大特色家政班等3個單位及模範農民及績優農業從業人員99人，藉由頒獎彰顯默默做事、認真打拚和用心的人與團體總會被看見及獲得肯定。

縣長王惠美感謝基層農會和農民的付出，成就彰化農業奇蹟，她也說，科技日新月異，縣政府農業處很用心運用科技推動農業，包括協助申請智慧農業，陸續設立「智慧農業-農、漁、牧的標準示範場域」，希望農友多加利用相關資源，善用科技來輕輕鬆鬆賺錢。

台中區農業改良場場長李紅曦表示，誠如縣長王惠美所言，縣政府自創品牌「彰化優鮮」，並結合網路電商平台行銷等很多創新作法，及全台僅有少數縣市落實的中央政策智慧農業補助推廣成效，利用新科技進行農業的產與銷，都是彰化縣政府以身作則，善用科技為農業賺錢。

李紅曦接著說，台中區農改場也致力改良農產品，彰化縣是稻米和葡萄的生產大縣，台中區農改場研發台中199號稻米將取代種植四十年的10號、培育台中6號鮮食葡萄、台中17號甜豌豆、台中13號洋香瓜，和有具抗病毒的蕃茄能增產四成，實驗稻麥輪作能減少用水30%，都對彰化縣農業很有益處。

農糧署中區分署副分署長洪宏毅指出，彰化農業的年產值超過600億元，為了提高農產品的食安，農糧署積極推動產銷履歷及有機工作，產銷履歷去年底突破5.7萬公頃，三年成長3.5倍，彰化縣就占6600公頃，有機友善去年底超過1.6萬公頃，彰化縣逾 2600公頃，另針對農村老年化缺工問題，農糧署擴大補助大小型農機，最近3年內彰化縣得1萬6千部新農機，補助金額超過5.4億元。

今天被表揚單位有110年榮獲十大績優產銷班的竹塘菇類產銷班第8班、全國十大綠色照護優良典範的二林鎮農會、全國十大特色家政班的花壇鄉農會金墩家政班，及99名模範農民及績優農業從業人員。此外，農糧署中區分署提到110年蔬菜共同運銷，彰化縣榮獲全國第一名，鄉鎮組別方面，埤頭鄉農會榮獲全國第二名，芳苑鄉農會榮獲全國第三名，永靖鄉農會與福興鄉農會評比優良。

彰化縣二林鎮農會辦理綠色照顧商，榮獲十大綠色照顧優良典範。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會辦理綠色照顧商，榮獲十大綠色照顧優良典範。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉菇類產銷班第八班榮獲全國十大績優產銷班。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉菇類產銷班第八班榮獲全國十大績優產銷班。記者簡慧珍／攝影

產銷履歷 農改場

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