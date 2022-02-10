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獨／員林市欲加碼生育津貼 市代會主席支持

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所今年欲提案提高生育津貼補助，員林市長游振雄(右三) 希望第二胎能加倍加碼到一萬二千元，員林市代會主席賴東位(左一)說，若對鼓勵生育有幫助，加碼到一萬八都值得。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所今年欲提案提高生育津貼補助，員林市長游振雄(右三) 希望第二胎能加倍加碼到一萬二千元，員林市代會主席賴東位(左一)說，若對鼓勵生育有幫助，加碼到一萬八都值得。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公所今年欲提案提高生育津貼補助，員林市長游振雄表示，彰化縣、員林市人口都持續下降，彰化縣想拚升格，但人口卻有跌破125萬人的危機，提升福利可減少人口外移，鼓勵生育可增加人口，所以員林市除了推出幸福卡福利，今年也將向市代會提案討論提高生育津貼。

彰化縣今年1月底統計全縣人口數是125萬4308人，相較去年同期126萬5654人，一年就少了1萬1346人，全縣光今年1月人口就少了1051人，而全縣人口第二多的員林市目前人口數為12萬2723人，一年來人口數也減少1262人；彰化縣去年出生人口有3萬309人，前年全縣出生人口數有3萬1523，一年出生人口數也減少1214人。

游振雄說，不只彰化縣人口被台中市吸走外移，就連近年推出很多建案的員林市人口都被鄰近的大村鄉吸走，為了將人口留下來，今年公所將在市代會定期會提案將員林市的生育津貼加碼提高，目前員林一胎新生兒津貼是6000元，初步想法希望加碼第二胎或雙胞胎等，一次加倍加碼，例如第二胎提高到1萬2000元，確切加碼金額需要在市代會再討論。

員林市民代表會主席賴東位說，現在少子化，加上物價上漲、薪水不漲，年輕人真的不敢生，如果對鼓勵生育有幫助，員林生育津貼即使加到1萬8000元都可考慮，畢竟補助生育人數有限，不像市民普發禮金，財政上應該可以負擔得起。

游振雄說，為了促進員林市公商發達，市民有幸福感，公所今年與宏碁智通、悠遊卡公司合作，1月中旬起開始發行幸福卡，公所並編列7000多萬元，辦卡即為市民加值600元，是記名悠遊卡未來持卡可以免費搭幸福公車，到員林市合約店家消費也有折扣。

員林市除了發行幸福卡，及今年將提案加碼生育津貼，游振雄說，公所也加強建設公14共融式公園、公19兒童公園、員南路兒童寵物公園，並結合社區活動中心做為老人日照關懷據點，希望能增加福利，創造市民幸福感，減少人口外移。

員林 生育 少子化

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