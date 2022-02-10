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慶元宵！南投埔里「森林逐燈祭」復辦 12日點燈

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供

南投縣埔里鎮每年辦理「森林逐燈祭」慶元宵，並帶鎮民認識家鄉，但去年因疫停辦，今年考量縣內疫況穩定復辦，但活動地點移師地母廟旁「哲學之路」步道，將於12日點燈，點燈當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」，發完為止。

埔里鎮公所指出，為讓民眾認識家鄉，並凝聚地方情感，公所2019年起串連在地青年團隊每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，最初的2年均在台灣地理中心碑辦理，更因特殊光影活動設計成為鎮內大型特色慶典活動，但去年因疫停辦。

埔里鎮長廖志城說，考量縣內疫況穩定，決定今年在遵守防疫規範下復辦，但地點改至「地母廟」旁被山林環抱的「哲學之路」步道辦理，以埔里山城、花卉、水源、健康、藝術等5個在地特色及願景為背景設計，營造全新「森林逐燈祭」。

而「哲學之路」森林步道全長3公里，因維護良好常有民眾健行或騎單車，活動團隊則依其山林、水流地景運用光影、埔里紙材、花卉、燈籠等素材及色彩，在地藝術家也協助將從地母廟出發後的1.4公里改造成逐燈之路，供循燈賞景前行。

活動策畫人陳巨凱則說，燈會辦在市區能吸引人潮，但埔里地理環境得天獨厚，好山好水、自然資源豐沛，透過現有地景以光影營造場域，強調人與森林、溪流及地景互動，有別於多數燈會走馬看花，也不浪費資材製造實體花燈，更為環保。

其中，規畫「山之城」、「水之鄉」、「花之都」、「健之邑」、「藝之鎮」5個主題燈區，並設置敲鐘區、祈福卡書寫區、限定集章區等，將於12日下午5時30分辦理點燈儀式，當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」，數量有限，發完為止。

「2022埔里森林逐燈祭」將於12日點燈，點燈當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」，發完為止。記者賴香珊／攝影
「2022埔里森林逐燈祭」將於12日點燈，點燈當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」，發完為止。記者賴香珊／攝影
南投埔里森林逐燈祭今年赴辦，12日辦理點燈儀式，當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里森林逐燈祭今年赴辦，12日辦理點燈儀式，當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」。圖／埔里鎮公所提供
「2022埔里森林逐燈祭」將於12日點燈，點燈當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」，發完為止。記者賴香珊／攝影
「2022埔里森林逐燈祭」將於12日點燈，點燈當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」，發完為止。記者賴香珊／攝影
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供
「2022埔里森林逐燈祭」將於12日點燈，點燈當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」，發完為止。記者賴香珊／攝影
「2022埔里森林逐燈祭」將於12日點燈，點燈當天下午4時30分發放限量版「森林火炬」，發完為止。記者賴香珊／攝影
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里每年在元宵節前辦理「森林逐燈祭」，因特殊光影活動設計成為鎮內特色慶典活動。圖／埔里鎮公所提供

埔里 燈會

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