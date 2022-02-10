快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車埕站受疫情及鐵道中斷影響 遊客數連兩年下跌兩成

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日管處車埕站遊客人數近兩年受疫情及鐵道中斷影響，已從每年最高的130多萬人，先跌破百萬後，去年僅剩82萬人。記者黑中亮／攝影
日管處車埕站遊客人數近兩年受疫情及鐵道中斷影響，已從每年最高的130多萬人，先跌破百萬後，去年僅剩82萬人。記者黑中亮／攝影

去年8月台16線11.8公里處山壁因禁不起連日豪雨沖刷嚴重崩塌，阻斷水里車埕往來集集鐵道交通，道路部分經緊急搶通，春節前迅速恢復通行，日管處車埕站表示，遊客人數近兩年受疫情及鐵道中斷影響，已從每年最高的130多萬人，先跌破百萬後，去年僅剩82萬人。

車埕站主任黃信雄指出，目前隧道整修進度雖超前，第1階段雖可望在4月底完工通車，但預計明年5月集集支線集集至水里段才可能復駛通車，未來第2階段預計在2023年1月底可全部竣工，希望延續熱鬧的觀光遊憩活動，畢竟受疫情干擾，遊客人數連兩年下降20%。

黃信雄說，「埕」字是閩南語「場」的意思；昔日埔里糖廠於1916年開始以台車運糖到車埕車站，再將生產的糖運出，使得車埕站前有許多台車停放，站名因此而來；在當年，車埕可是南投木材的重要集散地，人車總是絡繹不絕、熱鬧非凡，使得水里車埕一帶被稱為「小台北」，可見車埕當時的繁華盛況。

立委許淑華年後再邀集台鐵等有關單位現勘，發現台16線崩塌處約4公里外、水里中山路平交道旁的鐵道駁坎，同樣有土石鬆動的情況，還有多顆巨石掉落，險些砸中附近民宅，就怕駁坎整個滑下來，鄉親們晚上睡覺總是提心吊膽，台鐵允諾隔年會投入10億前瞻經費改善整條集集支線，包含全線邊坡整治，但地方鄉親要求台鐵立即修復

台鐵局指出，250萬元的改善工程 去年動工，除增設鋼軌防護、增高擋土牆外，先前因巨石滾落造成的路面坑洞也在最近一併改善完成，相信能下次雨季來臨時，能給予鄉親們更多安全保障。

台16線崩塌處約4公里水里中山路平交道旁的鐵道駁坎，同樣有土石鬆動的情況，還有多顆巨石掉落，險些砸中居民。圖／立委許淑華提供
台16線崩塌處約4公里水里中山路平交道旁的鐵道駁坎，同樣有土石鬆動的情況，還有多顆巨石掉落，險些砸中居民。圖／立委許淑華提供
日管處車埕站遊客人數近兩年受疫情及鐵道中斷影響，已從每年最高的130多萬人，先跌破百萬後，去年僅剩82萬人。記者黑中亮／攝影
日管處車埕站遊客人數近兩年受疫情及鐵道中斷影響，已從每年最高的130多萬人，先跌破百萬後，去年僅剩82萬人。記者黑中亮／攝影
日管處車埕站遊客人數近兩年受疫情及鐵道中斷影響，已從每年最高的130多萬人，先跌破百萬後，去年僅剩82萬人。記者黑中亮／攝影
日管處車埕站遊客人數近兩年受疫情及鐵道中斷影響，已從每年最高的130多萬人，先跌破百萬後，去年僅剩82萬人。記者黑中亮／攝影

集集 台鐵 鐵道

延伸閱讀

集集山蕉做品牌 衝銷日目標翻3倍月出貨2000箱

基隆40噸巨石前天崩落 東北角台2線今晚也有落石擋道

40噸巨石墜落畫面怵目驚心 市府建擋土牆、攔石網防護

出遊興致全沒了 開車載全家出遊為閃巨石落溝

相關新聞

獨／員林市欲加碼生育津貼 市代會主席支持

彰化縣員林市公所今年欲提案提高生育津貼補助，員林市長游振雄表示，彰化縣、員林市人口都持續下降，彰化縣想拚升格，但人口卻有...

1922平台搶約莫德納！台中近8萬名額全部被搶光

1922預約平台昨天上午10時起，開放第22期新冠疫苗第三劑分齡預約。台中市衛生局統計至今天下午1時30分，台中市以莫德...

香田國小學童學獨輪車填滿放假時間 防制毒品和3C產品　

新興毒品日新月異檢驗困難，讓警方大歎「追著毒品跑」，防堵毒品進校園成為教育重點工作，彰化縣香田國小運用毒品防制基金舉辦寒...

農業年產值逾600億 科技農業讓彰化如虎添翼

彰化縣農會今天在溪州公園舉辦彰化縣各界慶祝111年農民節表彰大會，台中區農業改良場、農糧署中區分署人員致詞指出，彰化縣農...

慶元宵！南投埔里「森林逐燈祭」復辦 12日點燈

南投縣埔里鎮每年辦理「森林逐燈祭」慶元宵，並帶鎮民認識家鄉，但去年因疫停辦，今年考量縣內疫況穩定復辦，但活動地點移師地母...

車埕站受疫情及鐵道中斷影響 遊客數連兩年下跌兩成

去年8月台16線11.8公里處山壁因禁不起連日豪雨沖刷嚴重崩塌，阻斷水里車埕往來集集的鐵道交通，道路部分經緊急搶通，春節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。