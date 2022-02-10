車埕站受疫情及鐵道中斷影響 遊客數連兩年下跌兩成

去年8月台16線11.8公里處山壁因禁不起連日豪雨沖刷嚴重崩塌，阻斷水里車埕往來集集的鐵道交通，道路部分經緊急搶通，春節前迅速恢復通行，日管處車埕站表示，遊客人數近兩年受疫情及鐵道中斷影響，已從每年最高的130多萬人，先跌破百萬後，去年僅剩82萬人。

車埕站主任黃信雄指出，目前隧道整修進度雖超前，第1階段雖可望在4月底完工通車，但預計明年5月集集支線集集至水里段才可能復駛通車，未來第2階段預計在2023年1月底可全部竣工，希望延續熱鬧的觀光遊憩活動，畢竟受疫情干擾，遊客人數連兩年下降20%。

黃信雄說，「埕」字是閩南語「場」的意思；昔日埔里糖廠於1916年開始以台車運糖到車埕車站，再將生產的糖運出，使得車埕站前有許多台車停放，站名因此而來；在當年，車埕可是南投木材的重要集散地，人車總是絡繹不絕、熱鬧非凡，使得水里車埕一帶被稱為「小台北」，可見車埕當時的繁華盛況。

立委許淑華年後再邀集台鐵等有關單位現勘，發現台16線崩塌處約4公里外、水里中山路平交道旁的鐵道駁坎，同樣有土石鬆動的情況，還有多顆巨石掉落，險些砸中附近民宅，就怕駁坎整個滑下來，鄉親們晚上睡覺總是提心吊膽，台鐵允諾隔年會投入10億前瞻經費改善整條集集支線，包含全線邊坡整治，但地方鄉親要求台鐵立即修復