台中北屯破29萬人 首座兒童專屬運動中心5月完工

台中市北屯區建案不斷推出、人口成長驚人，已破29萬人，台中市運動局長李昱叡今早視察「北屯東峰兒童運動中心」，未來將成為北屯區首座活化利用空間的兒童運動中心，提供專屬兒童的運動場域，預計今年5月中旬完工。

根據台中市民政局資料顯示，台中市29行政區域，北屯區人口數已破29萬人，人數穩定成長中。

今天上午，運動局長李昱叡視察北屯東峰兒童運動中心興建進度，並指出，北屯區人口成長快速、兒童逾3萬人，市府規劃將兒運中心融入興建中的北屯國民運動中心，並考量東峰市場周圍大樓林立，人口密度高，活用現有空間，在東峰市場2樓空間打造兒運中心。

北屯東峰兒童運動中心去年10月開工，目前工程進度與施作情形皆符合進度，另外，現場設置運動地坪、置物空間、安全軟墊規劃，中心最大特色兒童攀岩牆安裝情形，均符合推動進度，後續將增設幼兒體操、球類、滑步車等設備，作為兒童運動課程使用。