彰化市三角公園拆了蓮花塔 新造景卻「像極了墳墓」

被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。知名命理師廖大乙說：「三角公園圓環用抿石子砌成的突出物，還真的像墓碑 」，建議把突出物打掉，以免讓人覺得毛毛的。

市長林世賢說，網路上出現一張由高處往下拍的三角公園圓環照片，或許會讓人覺得像墳墓，但其實路過的行人或車輛，卻能感受到空間更加穿透而明亮，也更加美觀，交通安全性提升。但如果民眾在心理上無法接受，市公所也會順應民意，包括將6個突出物打掉、切齊，並再聽取民意如何改善。

彰化市公所工務課長鐘志仁說，三角公園的蓮花燈塔打掉後，仍保留原來的圓環混凝土墩座，打掉後的燈塔基座在整平後，鋪上人工草皮，市公所並未加建。其實，目前三角公園的現狀好不好見仁見智，也有很多民眾認為更加清爽，行車也更加安全。

位於彰化市中華路、和平路口的三角公園圓環，13年前，市公所花了500萬元設置蓮花燈塔噴水池，除被市民批評醜陋外，也影響行車視線，上月13日晚間被市公所拆除，從此走入歷史。沒想到，拆掉蓮花燈座，目前的三角公園卻反而批評「像極了墳墓」，讓市公所傷透腦筋。

有民眾說，原本奇醜的蓮花燈塔拆了以後，感覺清爽好了許多，交通也更安全，大家也贊成，但現在卻被認為像「墳墓」，則是個人觀感問題，建議市公所在城市美學方面，多聽聽各方面的意見；也有民眾說，「不說不知道」，現在的三角公園圓環還真的像墳墓，希望市公所能夠改善。

命理師廖大乙指出，三角公園蓮花燈塔真的很醜，是個失敗的作品，而市公所順應民意打掉以後，仍保留圓環混凝土墩，上頭還有6個突出物，而且是使用墓園常用的抿石子，乍看還真的像墓碑，「中間再有小山丘，就更像墳墓。」建議將6個突出物去掉切齊，看起來就比較不會有像墳墓，給人「毛毛」的感覺。

廖大乙說，很多都市街頭造景，往往會設置噴水池，有水會讓都市有流動的感覺，「有水才有氣，有氣能生財」，周遭商家生意也會變好，可能當時三角公園蓮花燈塔噴水池，就有高人指點，可惜後來噴水池損壞，只留下蓮花燈塔基座，就無法發生預期的效果，因此他建議，三角公園可再朝噴水池設計。