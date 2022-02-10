快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市三角公園拆了蓮花塔 新造景卻「像極了墳墓」

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。記者劉明岩／攝影
被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。記者劉明岩／攝影

被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。知名命理師廖大乙說：「三角公園圓環用抿石子砌成的突出物，還真的像墓碑 」，建議把突出物打掉，以免讓人覺得毛毛的。

市長林世賢說，網路上出現一張由高處往下拍的三角公園圓環照片，或許會讓人覺得像墳墓，但其實路過的行人或車輛，卻能感受到空間更加穿透而明亮，也更加美觀，交通安全性提升。但如果民眾在心理上無法接受，市公所也會順應民意，包括將6個突出物打掉、切齊，並再聽取民意如何改善。

彰化市公所工務課長鐘志仁說，三角公園的蓮花燈塔打掉後，仍保留原來的圓環混凝土墩座，打掉後的燈塔基座在整平後，鋪上人工草皮，市公所並未加建。其實，目前三角公園的現狀好不好見仁見智，也有很多民眾認為更加清爽，行車也更加安全。

位於彰化市中華路、和平路口的三角公園圓環，13年前，市公所花了500萬元設置蓮花燈塔噴水池，除被市民批評醜陋外，也影響行車視線，上月13日晚間被市公所拆除，從此走入歷史。沒想到，拆掉蓮花燈座，目前的三角公園卻反而批評「像極了墳墓」，讓市公所傷透腦筋。

有民眾說，原本奇醜的蓮花燈塔拆了以後，感覺清爽好了許多，交通也更安全，大家也贊成，但現在卻被認為像「墳墓」，則是個人觀感問題，建議市公所在城市美學方面，多聽聽各方面的意見；也有民眾說，「不說不知道」，現在的三角公園圓環還真的像墳墓，希望市公所能夠改善。

命理師廖大乙指出，三角公園蓮花燈塔真的很醜，是個失敗的作品，而市公所順應民意打掉以後，仍保留圓環混凝土墩，上頭還有6個突出物，而且是使用墓園常用的抿石子，乍看還真的像墓碑，「中間再有小山丘，就更像墳墓。」建議將6個突出物去掉切齊，看起來就比較不會有像墳墓，給人「毛毛」的感覺。

廖大乙說，很多都市街頭造景，往往會設置噴水池，有水會讓都市有流動的感覺，「有水才有氣，有氣能生財」，周遭商家生意也會變好，可能當時三角公園蓮花燈塔噴水池，就有高人指點，可惜後來噴水池損壞，只留下蓮花燈塔基座，就無法發生預期的效果，因此他建議，三角公園可再朝噴水池設計。

不過，市長林世賢說，設置噴水池除了維修困難外，還要考量到行車安全，因此市公所不會考慮。

被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。記者劉明岩／攝影
被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。記者劉明岩／攝影
被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。記者劉明岩／攝影
被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。記者劉明岩／攝影
被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。記者劉明岩／攝影
被譏為彰化最醜公共建物的彰化市三角公園蓮花燈塔，彰化市公所順應民意拆除，保留圓環並鋪上人工草皮後，卻反而被狠批「像極了墳墓」，讓市公所陷入 「父子騎驢」困境。記者劉明岩／攝影

花燈 燈塔 彰化

延伸閱讀

拆除彰化市「最醜建物」 市民建議：莫再花錢加蓋造景

不當喜事邊緣人！屬虎禁忌、解方一次看 虎虎生風要這樣做

除夕圍爐有禁忌 紅包別封口、這道菜別上桌

虎年求財 民俗專家曝3生肖運勢佳、4生肖旺春節

相關新聞

獨／員林市欲加碼生育津貼 市代會主席支持

彰化縣員林市公所今年欲提案提高生育津貼補助，員林市長游振雄表示，彰化縣、員林市人口都持續下降，彰化縣想拚升格，但人口卻有...

1922平台搶約莫德納！台中近8萬名額全部被搶光

1922預約平台昨天上午10時起，開放第22期新冠疫苗第三劑分齡預約。台中市衛生局統計至今天下午1時30分，台中市以莫德...

香田國小學童學獨輪車填滿放假時間 防制毒品和3C產品　

新興毒品日新月異檢驗困難，讓警方大歎「追著毒品跑」，防堵毒品進校園成為教育重點工作，彰化縣香田國小運用毒品防制基金舉辦寒...

農業年產值逾600億 科技農業讓彰化如虎添翼

彰化縣農會今天在溪州公園舉辦彰化縣各界慶祝111年農民節表彰大會，台中區農業改良場、農糧署中區分署人員致詞指出，彰化縣農...

慶元宵！南投埔里「森林逐燈祭」復辦 12日點燈

南投縣埔里鎮每年辦理「森林逐燈祭」慶元宵，並帶鎮民認識家鄉，但去年因疫停辦，今年考量縣內疫況穩定復辦，但活動地點移師地母...

車埕站受疫情及鐵道中斷影響 遊客數連兩年下跌兩成

去年8月台16線11.8公里處山壁因禁不起連日豪雨沖刷嚴重崩塌，阻斷水里車埕往來集集的鐵道交通，道路部分經緊急搶通，春節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。