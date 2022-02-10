聽新聞
test
0:00 / 0:00
花在彰化破52萬人次 增信心爭取世界童軍露營來溪州
彰化縣政府爭取世界童軍大露營到溪州公園舉辦，「萬事俱備，只欠盥洗。」縣政府農業處長邱奕志今天表示，溪州公園地目是農牧用地，農業處將找農委會討論相關法規，全力促成世界童軍大露營移師彰化辦理。
彰化縣社頭清水岩露營區已委外經營，縣政府思前想後，彰化縣童軍露營等相關活動不宜找清山岩露營區營運廠商借場地，經評估，溪州公園是露營的最理想地點，「2022花在彰化」2月1日大年初一開幕到昨天入園人數突破52萬人次，可見溪州公園環境怡人，場地良好，縣政府教育處和農業處都認為是童軍露營改換地點的首選。
農業處長邱奕志今天表示，國道一號下北斗交流道，10分鐘內直達溪州公園，若走台道省一線也很便利，溪州公園腹地廣闊，舉辦大型活動應不成問題，若能租用臨時性的盥洗設備，農業處看好全國及世界童軍大露營到溪州公園辦理的可行性，因露營的盥洗和煮食都會產生廢水，農業處將找農委會討論法規和因應辦法，原則上全力促成全國和世界童軍大露營來彰化。
教育處長王智弘說，彰化縣溪州公園有良好條件舉辦世界童軍大露營，教育處有規畫並爭取，縣政團隊也通力合作克服用地法規方面的限制，現在最大難題是Covid-19疫情變化，如果全球疫情趨緩並有疫情因應對策，彰化縣承辦世界童軍大露營應非難事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言