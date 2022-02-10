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紫南宮也可打疫苗 南投縣假日加開接種篩檢站

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣請出竹山紫南宮及名間親子生態園區熱點，動員13鄉鎮市衛生所本周末開設假日疫苗接種站。記者黑中亮／攝影
南投縣請出竹山紫南宮及名間親子生態園區熱點，動員13鄉鎮市衛生所本周末開設假日疫苗接種站。記者黑中亮／攝影

南投縣請出竹山紫南宮及名間親子生態園區熱點，動員南投部立醫院、竹山秀傳醫院及13鄉鎮市衛生所，於2月12、13日開設假日疫苗接種站，提供民眾隨到隨打的接種服務，南投衛生局指出，目前縣內全疫苗充足，希望能在今年3月前，達到中央預期第3劑疫苗接種涵蓋率50%的目標。

南投衛生局指出，春節假期間竹山紫南宮及名間親子生態園區，是縣內人潮最熱的景點，紫南宮不但有信眾前來借發財金，更有捐血送錢母活動，因而決定配合民眾信仰，加開戶外大型接種站，現場還加碼贈送「接種禮」，設籍本縣65歲以上(原住民55歲)者則可獲贈100元禮券。歡迎尚未接種各劑疫苗的民眾，把握機會踴躍前往接種。

COVID-19疫苗種類包括莫德納、BNT，除提供民眾第一劑、第二劑及滿12週（84天）接種第三劑外，南投縣還首度在社區大型接種站提供流感疫苗接種，以及免費的傳染病篩檢服務，讓民眾有多重的健康保障，至於流感疫苗接種資格，中央自1月6日起開放出生滿六個月以上，且去年度未曾接種流感疫苗民眾均可免費接種，另外取得合法居留的外籍移工及外籍學生也可免費接種。

局長陳南松表示，國內部分縣市仍持續出現境外及本土確診個案，但春假後兩周是非常重要的關鍵期，目前南投縣雖然仍維持本土零確診，呼籲民眾利用中央1922疫苗預約平台，即日起提供第22期預約，符合資格對象為疫苗追加劑者即已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12周84天，且滿18歲的民眾，如有要接種第一劑或是第二劑的民眾，可電洽南投縣內86家合約院所預約接種。

南投縣請出竹山紫南宮及名間親子生態園區熱點，動員13鄉鎮市衛生所本周末開設假日疫苗接種站。記者黑中亮／攝影
南投縣請出竹山紫南宮及名間親子生態園區熱點，動員13鄉鎮市衛生所本周末開設假日疫苗接種站。記者黑中亮／攝影
南投縣請出竹山紫南宮及名間親子生態園區熱點，動員13鄉鎮市衛生所本周末開設假日疫苗接種站。記者黑中亮／攝影
南投縣請出竹山紫南宮及名間親子生態園區熱點，動員13鄉鎮市衛生所本周末開設假日疫苗接種站。記者黑中亮／攝影
南投縣請出竹山紫南宮及名間親子生態園區熱點，動員13鄉鎮市衛生所本周末開設假日疫苗接種站。記者黑中亮／攝影
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流感疫苗 南投 衛生局

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