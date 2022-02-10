顏家龍井違建今開拆 國產署中區分署14日會勘

前立委顏寬恒家族位於沙鹿、龍井交界民宅，涉及違章建築與佔用國有地，台中市都發局昨要求13日前拆除完成，否則將強制拆除。國有財產署中區分署指出，今天未派員到場，14日上午將會同主管機關都發局到場會勘，了解國有地上物違建拆除狀況。

今早8點，已有怪手、工班進駐，要拆除佔用國有地的違建，預計今天可拆除完畢。

台中市都發局長黃文彬說，這棟位於龍井、沙鹿交界的民宅，佔用國有地部分位於龍井區龍目井段土地，屬於保護區，國有財產署已完成會勘，市府依照會勘紀錄要求改善。

國產署中區分署副分署長陸恒寧表示，13日前由屋主自行拆除，今天國產署中區分署未派員到場；預計14日上午10點，將會同主管機關都發局到場會勘，逐一檢視國有地上有無違章建築，有無依照都發局要求清除改善，否則都發局將強制排拆。