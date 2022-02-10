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怪手開拆！顏家龍井違建拆到剩牆柱 預計今可拆完
前立委顏寬恒家族位於沙鹿、龍井交界民宅，涉及違章建築與佔用國有地，台中市都發局昨要求13日前拆除完成，否則將強制拆除。今早8點，現場有大型機具進場，怪手拆除聲不絕於耳，目前鐵門、警衛哨已經拆除，工班持續拆除部分牆面。施工單位表示，若拆除作業順利，預計今天傍晚可完工。
台中市都發局今早也派人到場，了解違建拆除進度。都發局表示，佔用國有地的違建部分，地上物有崗哨、大門、圍牆等，昨已張貼限期改善公告，若未在13日前拆除完成，市府將強制拆除。至於此處民宅違建部分，市府表示，依正常程序處理。據了解，此處顏家民宅所有權已轉手。
台中市都發局長黃文彬說，這棟位於龍井、沙鹿交界的民宅，佔用國有地部分位於龍井區龍目井段土地，屬於保護區，國有財產署已完成會勘，市府依照會勘紀錄要求改善。
中二立委補選期間，顏寬恒家族房舍接連被披露涉及違建。南屯817公保地的違建，在補選結束後已拆除完成。據了解，龍井、沙鹿交界的民宅所有權已轉手。市府表示，違建認定、處理程序與所有權轉移無關，依法仍會要求所有權人依法處理。
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