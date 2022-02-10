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已出售顏家沙鹿豪宅 工班怪手進駐開拆違建

中央社 / 台中10日電

前國民黨立委顏寬恒位於沙鹿豪宅有違建，農曆年前已低價出售，而承租的國有地上有違建，台中市政府昨天在大門張貼限期拆除公告，今天一早工班、怪手進駐開拆。

顏寬恒在參選台中市第2選區立委補選期間，爆出包括南屯招待所、沙鹿豪宅莊園有違建及占用國有土地事實，其中南屯招待所違建部分已自行拆除完成。顏家在農曆年前已將沙鹿豪宅低價出售。

國產署日前會勘確認，顏家承租的國有地違反土地使用規定，日前行文市府要求執行拆除、改善。市府在1月底已寄發違章建築通知單、處份書，承租人則陳述，承租前即有相關地上物的存在。

9日，都發局依照慣例派員前往豪宅大門張貼限期2月13日自行拆除、改善的公告，提醒違建人在期限內完成拆除、改善工作。今天一早工班、怪手進駐開拆，大門已被拆除。都發局依據違反都市計畫法規定，將開罰新台幣6萬至30萬元。

至於顏家沙鹿豪宅部分，台中市都市發展局複查後，包含地下室1層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建1層、圍牆等部分認定屬違建，1月21日開立違章建築認定通知書。

農曆年前顏家將豪宅以一半的價格出售，市府表示，違章建築認定內容不受影響，處分將轉移給建物所有人，現任屋主必須在期限內自行拆除、改善。

違建 建築 台中市

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