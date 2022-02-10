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中市都發局昨貼公告 顏寬恒家族龍井違建今早開拆
台中立委補選期間，前立委顏寬恒家族位於沙鹿、龍井交界民宅，涉及違章建築與佔用國有地，台中市都發局昨前往現場張貼公告，針對佔用國有地部分，要求在2月13日前拆除完成，否則將強制拆除。今早已有怪手、工班進駐，要拆除佔用國有地的違建。
至於此處民宅違建部分，市府表示，依正常程序處理。據了解，此處顏家民宅所有權已轉手。顏寬恒辦公室今早表示，此處建築目前已轉手，顏寬恒家族都已搬離。
台中市都發局長黃文彬說，這棟位於龍井、沙鹿交界的民宅，佔用國有地部分位於龍井區龍目井段土地，屬於保護區，國有財產署已完成會勘，市府依照會勘紀錄要求改善。
市府表示，佔用國有地的違建部分，地上物有崗哨、大門、圍牆等，昨已張貼限期改善公告，若未在13日前拆除完成，市府將強制拆除。
至於民宅部分，黃文彬說，該處位於住宅區，屬於沙鹿區國昌段2筆土地，未違反都市計畫使用分區規定，不過經會勘有違章建築，包含地下室一層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建一層、圍牆等涉違建，將依照處理原則，請屋主自行改善，若未改善將排拆。
中二立委補選期間，顏寬恒家族房舍接連被披露涉及違建。南屯817公保地的違建，在補選結束後已拆除完成。據了解，龍井、沙鹿交界的民宅所有權已轉手。市府表示，違建認定、處理程序與所有權轉移無關，依法仍會要求所有權人依法處理。
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