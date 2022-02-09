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供應商控健身大廠積欠貨款今拉白布抗議 廠商：非事實

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市汪姓五金供應商今天以知名健身器材大廠積欠貨款半年、砍單致面臨倒閉為由，率員工拉白布條抗議。圖／讀者提供
台中市汪姓五金供應商今天以知名健身器材大廠積欠貨款半年、砍單致面臨倒閉為由，率員工拉白布條抗議。圖／讀者提供

台中市一家上市的健身器材大廠的汪姓五金供應商，今天以該大廠積欠貨款半年、砍單致面臨倒閉為由，率員工拉白布條抗議，並揚言2月20日將再發動千人遊行抗議；遭指涉的健身器材大廠回應，公司未積欠貨款，由於供應商言論已影響商譽，若對方未能在明天中午前提出積欠貨款證明文件，將採取法律途徑。

汪姓供應商今天下午4時率10多名員工，拉著寫有「積欠貨款」的白布條、告示抗議。汪姓供應商指出，與這家大廠合作近二年，該大廠不但積欠200多萬元的貨款，追討半年還不還，去年該大廠在白板上及口頭上表示需備足白板上的貨量，他也提早備料，不料多筆訂單突然被刪除，導致囤貨近8000萬元，嚴重影響公司生計。

健身器材大廠莊姓發言人表示，公司上市，與廠商交易都依法進行並準時付款，無積欠貨款情事，甚至近3個月預先支付1100萬元未到期貨款給對方；公司庫存備貨策略是否過於樂觀？不做評論。

台中市汪姓五金供應商今天以知名健身器材大廠積欠貨款半年、砍單致面臨倒閉為由，率員工拉白布條抗議。圖／讀者提供
台中市汪姓五金供應商今天以知名健身器材大廠積欠貨款半年、砍單致面臨倒閉為由，率員工拉白布條抗議。圖／讀者提供
台中市汪姓五金供應商今天以知名健身器材大廠積欠貨款半年、砍單致面臨倒閉為由，率員工拉白布條抗議。圖／讀者提供
台中市汪姓五金供應商今天以知名健身器材大廠積欠貨款半年、砍單致面臨倒閉為由，率員工拉白布條抗議。圖／讀者提供

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