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集集山蕉做品牌 衝銷日目標翻3倍月出貨2000箱

中央社 / 南投縣9日電

推廣集集山蕉至國際市場，集集鎮廣明蔬果生產合作社成立品牌衝外銷，去年單月出貨500多箱近7公噸，今年設定目標6月、7月起提高到2000箱約25公噸，盼讓更多外國消費者品嚐。

集集山蕉口感紮實、味道香濃、甜度高，日治時期曾進貢日本天皇享用。為推廣集集山蕉至國際市場，並區分產地，集集鎮廣明蔬果生產合作社去年成立品牌「千山之丘」，全由集集鎮蕉農自產自銷，主要出貨日本，去年單月出貨約500多箱近7公噸，今年中旬起設定目標提高到2000箱共約25公噸，盼讓更多消費者品嚐。

集集鎮長、南投縣長擬參選人陳紀衡今天前往廣明蔬果合作社了解明天出貨作業並給予鼓勵，他透過新聞稿表示，集集山蕉一直是台灣榮耀，日治時期就深得天皇喜愛，現在由「千山之丘」出貨至日本的山蕉種植面積逾48公頃，可見日本國民對集集山蕉的喜愛。

陳紀衡說，集集山蕉通過台灣生產履歷及日本藥檢後，採取由台灣人自營的貿易公司對接當地超市銷售模式，除維持穩定品質，也避免被不肖盤商混入他國的便宜山蕉，成功將集集山蕉推向日本國際市場。

陳紀衡表示，因應日本規範加上船期延遲為10天到14天，山蕉送達日本催熟期不夠，因此，業者改良流程採用最新技術，剛採收的青蕉先送進冷藏庫預冷，然後才選果，挑掉不合格山蕉，經高壓水柱清洗，再過磅、風乾，風乾時塗上預防病害藥劑，再真空包裝送進攝氏13度冷藏庫，最後才裝進貨櫃準備出貨。

廣明蔬果生產合作社理事長主席孫劍龍透過集集鎮公所表示，國內香蕉分平地蕉與山蕉，口感大不同，但在台灣沒有產地區分，山蕉難在價格上有優勢，他配合農委會政策積極取得產銷履歷並力推品牌化，率集集鎮蕉農成立國內第一個香蕉品牌「千山之丘」。

集集 日本 品牌

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