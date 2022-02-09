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防疫優先！ 中台灣元宵燈會採4進4出人流管控

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
2022中台灣元宵燈會，10公尺高的台中虎爺主燈，造型氣宇軒昂且扮相富貴好野，呈現「富市台中、生態共生」的城市意象。圖／台中市觀光旅遊局提供
2022中台灣元宵燈會，10公尺高的台中虎爺主燈，造型氣宇軒昂且扮相富貴好野，呈現「富市台中、生態共生」的城市意象。圖／台中市觀光旅遊局提供

2022中台灣元宵燈會本周六(12日)登場！台中疫情尚穩定，但台中市長盧秀燕6日視察燈會即指示相關單位審慎評估2進4出的風險，為避免入口群聚，觀旅局今發布燈會採取「4進4出」，施行園區最高容留2萬人，全區禁止飲食。

2022中台灣元宵燈會12日於台中文心森林公園正式登場，為確保民眾安心賞燈，台中市觀旅局加強文心森林公園防疫圍設，進出口從原先規劃的2進4出，更改為4進4出人流管控機制，由於周遭還有大型賣場，讓人潮進出、疏散更加迅速。

觀旅局指出，春節期間台中疫情相對平穩，市府團隊以高標準落實中台灣元宵燈會防疫作為，加強文心森林公園四周圍設，在公園四個角落（文心路/向上路、文心路/大墩七街、惠文路/大墩七街、惠文路/向上路）設置出入口並實施防疫措施。

搭配入場實聯制、量測體溫、手部消毒等防疫措施， 賞燈期間全程佩戴口罩、維持社交距離，全區禁止飲食；場內實施園區容留人數管制，最高2萬人、圓滿戶外劇場最多容納5千人。

2月12日開幕晚會邀請靈魂頑童舞蹈團、威勁龍獅武術戰鼓團接力演出，還有天后歌手陳勢安、療癒美聲梁文音、金曲歌手王宏恩及「台中女兒」金曲歌后徐佳瑩華麗共演，堅強卡司為中台灣元宵燈會熱鬧開場。

觀旅局表示，2022中台灣元宵燈會賞燈焦點是「虎威笙風」燈區，10公尺高的台中虎爺主燈，造型氣宇軒昂且扮相富貴好野，呈現「富市台中、生態共生」的城市意象。

「52海洋」燈區的8米高虎鯨、光速世界6米高機器人、大地糧心6米高稻草人等，白天是公園內的裝置藝術，晚上則搖身一變成為最耀眼華麗的燈組，是民眾拍照打卡不可錯過的亮點。

2022中台灣元宵燈會本周六(12日)登場，台中市觀旅局今發布燈會採取「4進4出」，施行園區最高容留2萬人，全區禁止飲食。圖／台中市觀光旅遊局提供
2022中台灣元宵燈會本周六(12日)登場，台中市觀旅局今發布燈會採取「4進4出」，施行園區最高容留2萬人，全區禁止飲食。圖／台中市觀光旅遊局提供
2022中台灣元宵燈會本周六(12日)登場，台中市觀旅局今發布燈會採取「4進4出」，施行園區最高容留2萬人，全區禁止飲食。圖／台中市觀光旅遊局提供
2022中台灣元宵燈會本周六(12日)登場，台中市觀旅局今發布燈會採取「4進4出」，施行園區最高容留2萬人，全區禁止飲食。圖／台中市觀光旅遊局提供
2022中台灣元宵燈會本周六(12日)登場，台中市觀旅局今發布燈會採取「4進4出」，施行園區最高容留2萬人，全區禁止飲食。圖／台中市觀光旅遊局提供
2022中台灣元宵燈會本周六(12日)登場，台中市觀旅局今發布燈會採取「4進4出」，施行園區最高容留2萬人，全區禁止飲食。圖／台中市觀光旅遊局提供

燈會 森林公園

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