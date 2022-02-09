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潭子區公所後逾4公頃閒置土地 民代爭千萬預計造休閒廊道

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
潭子區行政運動園區還有剩餘約4公頃多土地遭閒置，民代及區公所計畫將其改善成休閒廊道。記者劉柏均／攝影
潭子區行政運動園區還有剩餘約4公頃多土地遭閒置，民代及區公所計畫將其改善成休閒廊道。記者劉柏均／攝影

台中潭子區新興營區共有逾14公頃土地，地方民代於10多年前，陸續向國防部及國產署爭取，無償撥用於台中縣、市政府使用，剩餘帶狀空間土地約仍有4公頃多，立法委員楊瓊瓔、市議員賴朝國今邀集各單位會勘，預計將閒置空間規劃成休閒走廊，提升民眾生活環境。

台中縣市合併前，地方民代及立委便積極向國防部、國產署協調爭取潭子新興營區14多公頃土地，無償撥用給當時的縣、市政府使用，如今縣市合併，該地也已建設了新興國小、台中市警局、潭子區公所及簡易棒壘球場，構成「潭子區行政運動園區」，但仍有逾4公頃多閒置土地缺乏整理。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天下午邀集農委會水保局台中分局、市府農業局、警察局、運動局及潭子區公所等單位，到現場進行會勘，計畫改善閒置的綠園廊道，並施作綠美化工程，變成地方社區可活用的休閒廊道。

楊瓊瓔指出，潭子區新興營區還有剩餘約4公頃多土地，在地民眾希望能好好保存這塊美麗的所在，保留老樹生態特色，並打造優質綠色休憩空間，成為潭子聚興社區新亮點，於是爭取1千萬元預算，對該地進行改善，讓「美好家園」真正落實到社區每一處。

賴朝國表示，台灣年雨量高，但水資源卻難以保留，若環境綠美化工程多以植栽、植草磚或草皮覆蓋地表，讓水源能留得更久，也可降低溫室效應，希望能將該地朝向自然、原始方向規劃，成為模範景點。

潭子區長林國聲承諾，計畫內有關景觀燈的電費，公所會全力協助；農委會水保局台中分局課長劉鎮榮也允諾潭子區公所，若有涉及農村社區亮點發展需求，經費上會全力給予協助，回應地方民眾需求。

立委楊瓊瓔及市議員賴朝國，今邀集各單位到現場會勘。記者劉柏均／攝影
立委楊瓊瓔及市議員賴朝國，今邀集各單位到現場會勘。記者劉柏均／攝影
潭子區行政運動園區還有剩餘約4公頃多土地遭閒置，民代及區公所計畫將其改善成休閒廊道。記者劉柏均／攝影
潭子區行政運動園區還有剩餘約4公頃多土地遭閒置，民代及區公所計畫將其改善成休閒廊道。記者劉柏均／攝影

楊瓊瓔 縣市合併 農委會

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