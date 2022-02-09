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養蜂戶在住宅區養蜂讓民眾被蜂螫 蜂屎成黃金雨居民怒

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤聯合向養蜂戶抗議，要求遷移養蜂。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤聯合向養蜂戶抗議，要求遷移養蜂。圖／民眾提供

彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，螫到去掛急診，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤氣得上網爆料，並聯合向養蜂戶抗議，養蜂戶已答應2月16日前會遷移養蜂，民眾希望他能信守承諾，否則會再抗議。

居民最近在臉書社團「爆料公社」貼文爆料說，溪湖弘農六街有一戶養蜂人，因蜜蜂到處亂飛，排洩物也亂灑，導致整條街車子都遭殃，出門還要先準備洗車，大家跟養蜂戶反映，卻被他直接回「你去警局，環保局，什麼局都沒用，歡迎再檢舉，反正來都沒事，我又沒犯法」。

居民說，還有人被蜜蜂螫，里長多年來勸導養蜂戶也無效，每天都很困擾，爆料一出，其他居民也留言附和說「他們也是受害者，車放在外面整台車都是大便」、「現在太陽大，蜜蜂都出動了，恐怖！」、「早上我老公站在三樓尾看窗外蜜蜂平行飛過，一整群的大便雨又降臨了，很惱人！」。

還有民眾說，本來前院平時當曬被曬衣場，自從有養蜂戶後，痛苦指數爆升，只能自己花錢搭透明罩！」。

民居更在2月6日晚間聯合向養蜂戶抗議，要求養蜂戶要遷移，當時養蜂戶希望讓他有一個月時間處理，但居民不希望他一直拖延。

溪湖汴頭里長楊登棠說，養蜂戶在住宅區養蜂已讓大家困擾近2年，2月6日居民跟養蜂戶協調後，養蜂戶已答應會在10天內遷移，希望養蜂戶能信守承諾。

彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤聯合向養蜂戶抗議，要求遷移養蜂。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤聯合向養蜂戶抗議，要求遷移養蜂。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤聯合向養蜂戶抗議，要求遷移養蜂。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤聯合向養蜂戶抗議，要求遷移養蜂。圖／民眾提供

爆料公社 蜜蜂

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