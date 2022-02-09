疫情讓古早燈義賣少5成 彰化家扶今在南瑤宮叫賣宣傳

為協助家扶兒童籌措新學期的助學費用，彰化家扶中心在每年元宵節前，都會舉辦古早燈新春義賣，今年因疫情造成義賣金額比往年減少約5成，彰化家扶今天在彰化南瑤宮為活動宣傳時，包括縣長王惠美及彰化市長林世賢等人均到場，邀請社會大眾共襄盛舉，一起幫助弱勢兒少安心上學。

在今天的古早燈義賣宣傳活動中，先由家扶兒童醒獅團表演，隨後由王惠美、林世賢以及貴賓們，帶領著分別就學的家扶兒，向媽祖祈求學業順利，現場並頒發助學金，隨後進行點燈儀式，象徵照亮家扶兒的光明未來，同時由出席來賓，包括古早燈義賣創辦人李世湧伉儷都拿起各式造型燈籠協助叫賣。

王惠美表示，今天是「天公生」，彰化家扶社工在南瑤宮舉辦古早燈新春義賣別具意義，家扶總共扶助3048個孩子，所需經費非常龐大，特別謝謝家扶顧問李世湧，27年來持續義賣紙燈籠活動，每年都籌措數百萬經費贈予家扶，減輕家扶的財政壓力，也拜託大家有錢出錢、有力出力，一同來護持家扶。

彰化家扶中心主任王震光指出，這項義賣活動已進入第27年，由李世湧主委發起，7年前起更全面動員，已幫助了彰化家扶數萬個學童的助學金。這兩年受到疫情影響，以及今年過年期間下雨等，義賣金額較往年減少約5成，盼望大家能踴躍購買、捐款，以協助3048位家扶孩子求學，期藉著教育脫貧，未來有機會再回饋社會。