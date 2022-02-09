快訊

冬奧／粉絲找害羽生結弦「卡洞」元兇 俄國選手收死亡威脅

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情讓古早燈義賣少5成 彰化家扶今在南瑤宮叫賣宣傳

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，眾人並叫賣古早燈，為家扶兒募集學費。記者劉明岩／攝影
彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，眾人並叫賣古早燈，為家扶兒募集學費。記者劉明岩／攝影

為協助家扶兒童籌措新學期的助學費用，彰化家扶中心在每年元宵節前，都會舉辦古早燈新春義賣，今年因疫情造成義賣金額比往年減少約5成，彰化家扶今天在彰化南瑤宮為活動宣傳時，包括縣長王惠美及彰化市長林世賢等人均到場，邀請社會大眾共襄盛舉，一起幫助弱勢兒少安心上學。

在今天的古早燈義賣宣傳活動中，先由家扶兒童醒獅團表演，隨後由王惠美、林世賢以及貴賓們，帶領著分別就學的家扶兒，向媽祖祈求學業順利，現場並頒發助學金，隨後進行點燈儀式，象徵照亮家扶兒的光明未來，同時由出席來賓，包括古早燈義賣創辦人李世湧伉儷都拿起各式造型燈籠協助叫賣。

王惠美表示，今天是「天公生」，彰化家扶社工在南瑤宮舉辦古早燈新春義賣別具意義，家扶總共扶助3048個孩子，所需經費非常龐大，特別謝謝家扶顧問李世湧，27年來持續義賣紙燈籠活動，每年都籌措數百萬經費贈予家扶，減輕家扶的財政壓力，也拜託大家有錢出錢、有力出力，一同來護持家扶。

彰化家扶中心主任王震光指出，這項義賣活動已進入第27年，由李世湧主委發起，7年前起更全面動員，已幫助了彰化家扶數萬個學童的助學金。這兩年受到疫情影響，以及今年過年期間下雨等，義賣金額較往年減少約5成，盼望大家能踴躍購買、捐款，以協助3048位家扶孩子求學，期藉著教育脫貧，未來有機會再回饋社會。

林世賢等人也呼籲社會大眾，多響應愛心古早燈義賣活動，一起幫助家扶兒安心「趣」上學，有興趣民眾請電洽：（04）7569336或上臉書搜尋「彰化家扶」粉絲頁，了解古早燈義賣的據點和時間，到現場用實際行動支持彰化家扶古早燈新春義賣活動；或是捐款郵政劃撥：00271389/戶名：家扶基金會彰化分事務所。

彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，由縣長王惠美（右2）等人一起為家扶兒募集學費。記者劉明岩／攝影
彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，由縣長王惠美（右2）等人一起為家扶兒募集學費。記者劉明岩／攝影
彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，由市長林世賢帶領家扶人員及受扶助學子向媽祖行禮。記者劉明岩／攝影
彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，由市長林世賢帶領家扶人員及受扶助學子向媽祖行禮。記者劉明岩／攝影
彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，縣長王惠美等人共同呼籲各界踴躍購買古早燈，為家扶兒募集學費。記者劉明岩／攝影
彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，縣長王惠美等人共同呼籲各界踴躍購買古早燈，為家扶兒募集學費。記者劉明岩／攝影
彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，由縣長王惠美（中）等人共同點燈，為家扶兒募集學費。記者劉明岩／攝影
彰化家扶今天在彰化南瑤宮為古早燈義賣活動宣傳，由縣長王惠美（中）等人共同點燈，為家扶兒募集學費。記者劉明岩／攝影

義賣 彰化 林世賢

延伸閱讀

幼兒防護力低 彰化教職員近8成施打新冠疫苗第三劑

影／8旬老翁看導航卻逆向上台76線　差點迎面撞上彰縣長王惠美座車！

彰化縣長王惠美廉政表現 防疫及治安滿意度達9成5

花780元中125萬元青宅！他棄房選現金已收112萬大紅包

相關新聞

杉林溪鬱金香13萬株大爆發 南投縣賞花持續盛開到3月

國人真的不用出國了！去年底最早揭開櫻花序幕的杉林溪森林遊樂區，最近宣布「鬱金香大爆發﹗將持續盛開到2月底」，13萬株荷蘭...

養蜂戶在住宅區養蜂讓民眾被蜂螫 蜂屎成黃金雨居民怒

彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，螫到去掛急診，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤氣得...

疫情讓古早燈義賣少5成 彰化家扶今在南瑤宮叫賣宣傳

為協助家扶兒童籌措新學期的助學費用，彰化家扶中心在每年元宵節前，都會舉辦古早燈新春義賣，今年因疫情造成義賣金額比往年減少...

一中商圈汙水接管工程 去街道惡臭提升逛街環境品質

一中商圈為台中知名景點，但大量攤販、遊客產生的汙廢水，也造成街道有陳年惡臭困擾，台中水利局自2020年開始，辦理周邊接管...

中市議會民進黨團幹部出爐！問政犀利江肇國任總召

台中市議會民進黨團幹部名單今出爐！去年底，台中市議會民進黨團投票選出江肇國為總召、王立任為副總召，今年九合一選戰激烈，綠...

台中媽祖國際觀光文化節 西洋情人節齊熱鬧

宮廟風華鬧元宵！台中市政府文化局主辦「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」，將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。