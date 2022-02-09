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一中商圈汙水接管工程 去街道惡臭提升逛街環境品質

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
自2020年5月開始辦理汙水接管工程，至今年(2022年)1月底，已完成一中商圈、益民商圈等周邊，1,140用戶的污水接管工程。圖／台中市水利局提供
自2020年5月開始辦理汙水接管工程，至今年(2022年)1月底，已完成一中商圈、益民商圈等周邊，1,140用戶的污水接管工程。圖／台中市水利局提供

一中商圈為台中知名景點，但大量攤販、遊客產生的汙廢水，也造成街道有陳年惡臭困擾，台中水利局自2020年開始，辦理周邊接管計畫，但擔心影響攤商生計，於是趁疫情人潮較少期間動工，日前完成接管戶數達1,140戶，讓商圈有更舒適的購物環境。

一中商圈是遊客到台中必訪景點之一，但因攤販及遊客眾多，大量的污、廢水，未經由完善的汙下水道系統處理，容易造成病媒孳生、商圈環境髒亂，甚至飄出惡臭，影響民眾逛街品質。

台中市水利局因而規畫太平路以北、錦南街以南；雙十路二段以西、三民路三段以東，包含一中、益民商圈在內等範圍，但當地巷道狹窄且大部分商家前、後巷都作為店面使用，如要進行污水接管工程必須經過店家，影響店家營業及逛街民眾，提高商圈周邊推動污水接管的困難度。

水利局表示，施工團隊為將攤商營運衝擊最小化，與商圈管理委員會及相關單位溝通取得共識，利用疫情期間整天施工，縮短工期程，降低對當地交通及商家營運衝擊。

水利局表示，自2020年開始辦理汙水接管工程，同年5月開始施作，至今年(2022年)1月底，目前已完成一中商圈、益民商圈等周邊，1,140用戶的污水接管工程，僅剩22戶，因管線障礙尚未完成，帶障礙排除後就會繼續施作，預計5月底可以完成。

水利局補充說明，透過污水下水道建設，除了可改善河川水質、減少病媒孳生外，也能提供遊客更乾淨、更舒服的遊憩體驗提升商圈形象，共同拚出觀光發展好生活，讓台中成為更佳地宜居城市。

工程團隊利用遊客較少的疫情期間施工，減低對攤商生意影響。圖／台中市水利局提供
工程團隊利用遊客較少的疫情期間施工，減低對攤商生意影響。圖／台中市水利局提供
一中、益民商圈完成污水接管工程，改善其汙水、廢油排放的情形。圖／台中市水利局提供
一中、益民商圈完成污水接管工程，改善其汙水、廢油排放的情形。圖／台中市水利局提供

水利局 污水 疫情

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