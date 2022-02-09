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中市議會民進黨團幹部出爐！問政犀利江肇國任總召

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
新任總召江肇國問政犀利，曾擔任時任立委的陳其邁辦公室主任，在綠營屬於正國會系統。圖／台中市議員江肇國服務團隊提供
新任總召江肇國問政犀利，曾擔任時任立委的陳其邁辦公室主任，在綠營屬於正國會系統。圖／台中市議員江肇國服務團隊提供

台中市議會民進黨團幹部名單今出爐！去年底，台中市議會民進黨團投票選出江肇國為總召、王立任為副總召，今年九合一選戰激烈，綠營今天公布黨團幹部名單，分別為幹事長周永鴻、副幹事長施志昌、書記長邱素貞、副書記長張玉嬿。

年底市長選戰膠著，去年底，民進黨團兩大派系均表達強烈企圖心，希望能獲選總召一職，最後由正國會系統的議員江肇國，以14票身任總召，新潮流派系的議員王立任，以11票獲副總召。還有1張廢票。

總召江肇國在春節期間諮詢多方意見、綜合考量，今天台中市議會民進黨團幹部名單正式出爐，由總召江肇國、副總召王立任率領幹事長周永鴻、副幹事長施志昌、書記長邱素貞、副書記長張玉嬿，陣容堅強。

新任總召江肇國問政犀利，曾擔任時任立委的陳其邁辦公室主任，在綠營屬於正國會系統。王立任說，選舉結果雖採投票，但是不傷和氣，未來合作無間，全力以赴。

民進黨 台中市 投票

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