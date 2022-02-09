快訊

冬奧／粉絲找害羽生結弦「卡洞」元兇 俄國選手收死亡威脅

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中媽祖國際觀光文化節 西洋情人節齊熱鬧

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供
「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供

宮廟風華鬧元宵！台中市政府文化局主辦「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」，將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節當天在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出，與民眾歡度小過年！原訂2月11日大里杙福興宮活動場次則延期辦理。

文化局表示，台中媽祖國際觀光文化節自縣市合併後迄今已有12年，活動場域遍及山、海、屯及城區，透過多元展演活動讓各區媽祖民俗特色形成亮點，交織成瑰麗的城市信仰圖畫，也將民間信仰深厚的文化內涵在地扎根，讓傳統民俗的藝術與文化持續傳承。

文化局說明，今年的「宮廟風華」系列活動，已於2月3日由新社九庄媽場次率先邀請「明華園日字團」演出「青陽大大爺」打頭陣，陸續於全市12座宮廟熱鬧展開。

2月14日在台中樂成宮由皇家兒童舞蹈團、黃裕翔與吳柏毅、宇熙慢飛寶貝戰鼓隊及九天民俗技藝團演出；2月15日元宵節當天晚上7時在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、大庄浩天宮同步開演，眾多台中在地團隊接力演出。

其中，大甲鎮瀾宮場次規劃於順天路和蔣公路口舉辦，邀請葫蘆墩Smile太鼓團、台中舞蹈團、迷思魔幻劇團、靈魂頑童舞蹈團、Riona創意整合樂團等登台表演，並邀請深受民眾喜愛的歌手吳俊宏、朱海君於現場與民眾歡度元宵佳節；大甲鎮瀾宮當天也將舉行筊筶儀式，向媽祖請示起駕日期。

此外，大甲鎮瀾宮場次更準備12組猜燈謎獎品送給參與民眾，當天民眾至服務台填寫問卷即可兌換限量大甲媽祖金箔卡，活動現場按讚關注粉絲專頁，還有機會獲得限量大甲媽祖資料夾。其他宮廟場次也有舉辦摸彩活動，開場前1小時於服務台發放限量摸彩券。

文化局表示，後續尚有大里杙福興宮、豐原慈濟宮、社口萬興宮、北屯南興宮、台中萬春宮、梧棲朝元宮及大肚萬興宮等宮廟將舉辦藝文匯演。

為配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，各場次活動皆設置出入口控管人流500人以內，座位安排室外保持1公尺社交距離，並請入場民眾配合實聯制、量測體溫、手部酒精消毒及全程佩戴口罩。有關活動詳情請上台中市政府文化局網站查詢

「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供
「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供
「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供
「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供
「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供
「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供
「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供
「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」將於2月14日西洋情人節當天在台中樂成宮、2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出。圖／台中市文化局提供

大甲媽祖 文化局 鎮瀾宮

延伸閱讀

「2022台北燈節」幸福集章　走逛四大百年宮廟祈福+送超Q明信片

桃園壽山巖觀音寺早新港奉天宮抽國運籤 都抽中這支

北港獨特的水光環境燈會 本月12日在六大燈區啟燈

新北男彩券行門口先拜媽祖 媽刮1萬、兒接著中百萬

相關新聞

杉林溪鬱金香13萬株大爆發 南投縣賞花持續盛開到3月

國人真的不用出國了！去年底最早揭開櫻花序幕的杉林溪森林遊樂區，最近宣布「鬱金香大爆發﹗將持續盛開到2月底」，13萬株荷蘭...

防疫優先！ 中台灣元宵燈會採4進4出人流管控

2022中台灣元宵燈會本周六(12日)登場！台中疫情尚穩定，但台中市長盧秀燕6日視察燈會即指示相關單位審慎評估2進4出的...

養蜂戶在住宅區養蜂讓民眾被蜂螫 蜂屎成黃金雨居民怒

彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，螫到去掛急診，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤氣得...

疫情讓古早燈義賣少5成 彰化家扶今在南瑤宮叫賣宣傳

為協助家扶兒童籌措新學期的助學費用，彰化家扶中心在每年元宵節前，都會舉辦古早燈新春義賣，今年因疫情造成義賣金額比往年減少...

一中商圈汙水接管工程 去街道惡臭提升逛街環境品質

一中商圈為台中知名景點，但大量攤販、遊客產生的汙廢水，也造成街道有陳年惡臭困擾，台中水利局自2020年開始，辦理周邊接管...

中市議會民進黨團幹部出爐！問政犀利江肇國任總召

台中市議會民進黨團幹部名單今出爐！去年底，台中市議會民進黨團投票選出江肇國為總召、王立任為副總召，今年九合一選戰激烈，綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。