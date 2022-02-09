中台灣元宵燈會將登場 市警局實施交通管制

中台灣元宵燈會將於12日起登場，台中市警察局今天表示，燈會期間將於周邊道路實施交通管制措施，包括大墩七街與惠文路等重要路口，將禁止左轉，建議民眾搭捷運前往。

「2022中台灣元宵燈會」自12日起至20日止在文心森林公園舉行，其中11日試燈之夜、12日開幕之夜、19日懷舊民歌宴、20日閉幕之夜。主燈秀則是每天下午6時到9時，每小時展演1次。

由於預期燈會期間將吸引大批民眾前來賞燈，市警局今天在新聞稿中表示，11日至20日期間，平日從下午4時至晚間10時30分、假日下午4時至晚間11時30分，將在活動會場文心森林公園周邊的文心路、大墩七街、向上路二段、惠文路實施交通管制。

警方表示，交通管制措施包括大墩七街與惠文路口、向學路與惠文路口及廣兼95停車場惠文路出口等重要路口禁止左轉，公園周邊道路路側架設交通錐，以避免民眾因臨時停車阻礙車流，以確保周邊道路順暢。

警方建議民眾最好搭捷運前來賞燈，開車民眾也可將車停在捷運站周邊停車場，再搭捷運到文心森林公園站。至於搭乘高鐵及台鐵的民眾，可利用捷運高鐵台中站、大慶站及松竹站，轉搭至文心森林公園站。

市警局交通警察大隊也將於12、13、19、20日下午2時至5時，於文心森林公園設置「交通安全宣導園地」，現場安排大重機、哈雷小重機拍照體驗及酒駕模擬眼鏡體驗區，每次活動並將提供100份禮品發送參與的小朋友，歡迎市民朋友踴躍參加活動體驗。