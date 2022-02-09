快訊

冬奧／粉絲找害羽生結弦「卡洞」元兇 俄國選手收死亡威脅

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

民代批文心森林公園保全流標無人管 中市府：有巡檢

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
民眾向台中市議員何文海反應，妻子日前在公園內運動跌倒，當下無法站起，若平日有保全巡視，或許能更早發現。圖／台中市議員何文海服務處提供
民眾向台中市議員何文海反應，妻子日前在公園內運動跌倒，當下無法站起，若平日有保全巡視，或許能更早發現。圖／台中市議員何文海服務處提供

中台灣元宵燈會本周六(12日)登場，台中市議員何文海指出，文心森林公園原有24小時保全駐守，去年底約聘到期，市府未招標到新駐保全公司，流標四次，擔憂燈會期間無保全駐守。市府建設局指出，文心森林公園原本就設有監視器，且有廠商進行日常巡檢，公園內部安全無慮，且正研議修正單價。

台中市議員何文海今天到文心森林公園巡視，一對年長夫婦反應，妻子日前在公園內運動，因路面樹根隆起跌倒，當下無法站起，所幸一旁有善心人士攙扶起身，若平日有保全巡視，或許能更早發現。

何文海表示，文心森林公園原先有兩位保全24小時全天候駐守，去年12月底約聘到期，台中市政府以150萬元招標新駐保全公司，但截至今年1月26日止共流標4次，至今才在研議修正單價。

建設局指出，前年市府舉辦台灣燈會，開始聘請保全人員進駐，去年底雖然約聘到期，但公園平時已有廠商進行日場巡檢，也設有監視器，目前未接獲民眾破壞器具等通報；且建設局在評估檢討後續招標的相關明細，積極處理中。

何文海表示，文心森林公園平日就有上百人次造訪，本周六就是為期9天的中台灣元宵燈會，燈節的花燈已放在公園內，近2個月期間都沒有保全管制，要如何控管園內情況？

何補充，上月在文心森林公園舉辦疫苗快打站，單日人流量可觀，沒想到這些日子沒有保全人員駐管，認為市政府放任大公園不管理，便宜行事的態度令人驚訝。

民眾向台中市議員何文海反應，妻子日前在公園內運動跌倒，當下無法站起，若平日有保全巡視，或許能更早發現。圖／台中市議員何文海服務處提供
民眾向台中市議員何文海反應，妻子日前在公園內運動跌倒，當下無法站起，若平日有保全巡視，或許能更早發現。圖／台中市議員何文海服務處提供
台中市議員何文海指出，文心森林公園原有24小時保全駐守，去年底約聘到期，市府未招標到新駐保全公司，流標四次，擔憂燈會期間無保全駐守。圖／台中市議員何文海服務處提供
台中市議員何文海指出，文心森林公園原有24小時保全駐守，去年底約聘到期，市府未招標到新駐保全公司，流標四次，擔憂燈會期間無保全駐守。圖／台中市議員何文海服務處提供

保全 森林公園 台灣燈會

延伸閱讀

中台灣元宵燈會11日試燈 拿小禮品、交管資訊看這邊

影／台中台灣燈會12日登場 主燈10米高台中虎爺亮相

嘉市這兩處地下停車場年後動工 提供超過百個車位

影／台中莫德納缺貨！高端打氣意外爆紅

相關新聞

杉林溪鬱金香13萬株大爆發 南投縣賞花持續盛開到3月

國人真的不用出國了！去年底最早揭開櫻花序幕的杉林溪森林遊樂區，最近宣布「鬱金香大爆發﹗將持續盛開到2月底」，13萬株荷蘭...

防疫優先！ 中台灣元宵燈會採4進4出人流管控

2022中台灣元宵燈會本周六(12日)登場！台中疫情尚穩定，但台中市長盧秀燕6日視察燈會即指示相關單位審慎評估2進4出的...

養蜂戶在住宅區養蜂讓民眾被蜂螫 蜂屎成黃金雨居民怒

彰化縣溪湖鎮一戶養蜂戶在住宅區養蜂，不只民眾曾遭蜂螫，螫到去掛急診，蜂屎也掉在民眾的車子，洗不勝洗，最近居民群情激憤氣得...

疫情讓古早燈義賣少5成 彰化家扶今在南瑤宮叫賣宣傳

為協助家扶兒童籌措新學期的助學費用，彰化家扶中心在每年元宵節前，都會舉辦古早燈新春義賣，今年因疫情造成義賣金額比往年減少...

一中商圈汙水接管工程 去街道惡臭提升逛街環境品質

一中商圈為台中知名景點，但大量攤販、遊客產生的汙廢水，也造成街道有陳年惡臭困擾，台中水利局自2020年開始，辦理周邊接管...

中市議會民進黨團幹部出爐！問政犀利江肇國任總召

台中市議會民進黨團幹部名單今出爐！去年底，台中市議會民進黨團投票選出江肇國為總召、王立任為副總召，今年九合一選戰激烈，綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。