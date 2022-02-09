民代批文心森林公園保全流標無人管 中市府：有巡檢

中台灣元宵燈會本周六(12日)登場，台中市議員何文海指出，文心森林公園原有24小時保全駐守，去年底約聘到期，市府未招標到新駐保全公司，流標四次，擔憂燈會期間無保全駐守。市府建設局指出，文心森林公園原本就設有監視器，且有廠商進行日常巡檢，公園內部安全無慮，且正研議修正單價。

台中市議員何文海今天到文心森林公園巡視，一對年長夫婦反應，妻子日前在公園內運動，因路面樹根隆起跌倒，當下無法站起，所幸一旁有善心人士攙扶起身，若平日有保全巡視，或許能更早發現。

何文海表示，文心森林公園原先有兩位保全24小時全天候駐守，去年12月底約聘到期，台中市政府以150萬元招標新駐保全公司，但截至今年1月26日止共流標4次，至今才在研議修正單價。

建設局指出，前年市府舉辦台灣燈會，開始聘請保全人員進駐，去年底雖然約聘到期，但公園平時已有廠商進行日場巡檢，也設有監視器，目前未接獲民眾破壞器具等通報；且建設局在評估檢討後續招標的相關明細，積極處理中。

何文海表示，文心森林公園平日就有上百人次造訪，本周六就是為期9天的中台灣元宵燈會，燈節的花燈已放在公園內，近2個月期間都沒有保全管制，要如何控管園內情況？