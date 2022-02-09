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役男注意！申請服一般替代役2月11日開始受理錄取775名
台南市民政局表示，2022年上半年役男申請服一般替代役開始受理申請囉！受理對象是83年次至93年次出生尚未接獲徵集令之常備役體位役男，且緩徵原因或延期徵集事故能於2022年5月6日前消滅，得提出申請。錄取名額一般資格775名。
申請期間：自 2022 年2月11日（周五）9 時起至2022年3 月10 日（周四）17 時止，如申請人數逾額時，以抽籤決定一般替代役資格。
申請程序及受理機關：役男應至內政部役政署網站主題單元／一般替代役申請／一般替代役甄選作業系統登錄申請，並依申請先後順序徵集入營服役，如申請人數逾額時，以抽籤決定一般資格。
逾額抽籤作業：由主管機關以線上直播方式辦理。時間2022年3月22日上午9時起。抽籤地點：內政部役政署第一辦公室2樓會議室。
入營時間：2022年4-5月(分2個梯次入營)。
分發役別及需用機關：
1、社會役 （社福照護、偏鄉醫療）。需用機關（國軍退除役官兵輔導委員會、衛生福利部社會及家庭署、醫事司）。
2、消防役 （消防救護）。需用機關(內政部消防署)。
3、公共行政役（原住民族部落）。需用機關（原住民族委員會）。
4、替代役訓練班（管理幹部、勤務役男）。需用機關（內政部役政署）。
服勤役別及需用機關：於成功嶺接受基礎訓練期間，依該梯次 役別機關所定之民間教育專長條件參加甄選；役男應於徵集入 營前應備妥學歷證明文件（國外學歷經證件，需經我國駐外單位 驗證）及民間教育專長證照，以利甄選事宜。
配合政府防疫需要，徵集作業期程由主管機關依疫情實際需要調整。
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