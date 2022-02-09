台中沙鹿山頂腳黃昏市場違建 業者遞陳情書爭取補照

台中第二選區立委補選期間，沙鹿區山頂腳黃昏市場被爆出有違建，台中市府要求業者今天自行拆除違建部分，業者今天將遞陳情書到市府，爭取補照合法，維持攤商生計。

中二選區立委補選期間，沙鹿區向上路山頂腳黃昏市場地主是顏寛恒，被爆出有違建，台中市政府都發局1月13日收到沙鹿區公所查報單，1月17日下午到場複查，開立違建認定書，要求違建人在14天內自行拆除或改善，即今天要拆除。

黃昏市場承租業者林成龍表示，目前市場內有20多攤的攤商，都希望能夠繼續營運、維持生計，和建築師討論補照，希望讓違建部分合法化，他今天寫陳情書，將委託友人送往市府都發局，請求協助補照合法。

台中市府表示，黃昏市場違建部分今天要自行拆除或是改善，目前尚未接獲業者補照申請，若業者想補照市府將協助，後續將釐清黃昏市場有無涉及公共安全問題，由經發局和消防局共同會勘。

中市府都發局表示，黃昏市場經查部分建物於104年4月8日領得使用執照，領得使用執照後增建，該市場申請的合法面積為442平方公尺，違建面積為980平方公尺，已開立違建認定書，限期通知違建人拆除或改善並依規列管排拆。