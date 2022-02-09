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台中沙鹿山頂腳黃昏市場違建 業者遞陳情書爭取補照

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中沙鹿山頂腳黃昏市場違建，業者今天將遞陳情書爭取補照合法。記者游振昇／攝影
台中沙鹿山頂腳黃昏市場違建，業者今天將遞陳情書爭取補照合法。記者游振昇／攝影

台中第二選區立委補選期間，沙鹿區山頂腳黃昏市場被爆出有違建台中市府要求業者今天自行拆除違建部分，業者今天將遞陳情書到市府，爭取補照合法，維持攤商生計。

中二選區立委補選期間，沙鹿區向上路山頂腳黃昏市場地主是顏寛恒，被爆出有違建，台中市政府都發局1月13日收到沙鹿區公所查報單，1月17日下午到場複查，開立違建認定書，要求違建人在14天內自行拆除或改善，即今天要拆除。

黃昏市場承租業者林成龍表示，目前市場內有20多攤的攤商，都希望能夠繼續營運、維持生計，和建築師討論補照，希望讓違建部分合法化，他今天寫陳情書，將委託友人送往市府都發局，請求協助補照合法。

台中市府表示，黃昏市場違建部分今天要自行拆除或是改善，目前尚未接獲業者補照申請，若業者想補照市府將協助，後續將釐清黃昏市場有無涉及公共安全問題，由經發局和消防局共同會勘。

中市府都發局表示，黃昏市場經查部分建物於104年4月8日領得使用執照，領得使用執照後增建，該市場申請的合法面積為442平方公尺，違建面積為980平方公尺，已開立違建認定書，限期通知違建人拆除或改善並依規列管排拆。

違建 台中市 立委補選

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