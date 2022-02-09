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沙鹿山頂腳黃昏市場違建 業者盼補照合法化

中央社 / 台中9日電

台中市沙鹿區向上路山頂腳黃昏市場涉及違建，市府要求在今天自行拆除或改善違建部分，業者下午將送陳情書到市府，請求協助補照，希望讓違建部分合法化，攤商得以繼續營運。

台中市第2選區立委補選期間，沙鹿區向上路山頂腳黃昏市場遭爆違建，台中市政府都發局1月13日收到沙鹿區公所查報單後，1月17日下午前往複查，開立違建認定書，要求違建人在14天內自行拆除或改善，扣除農曆年9天休假，2月9日必須完成作業。

黃昏市場承租業者林成龍接受中央社記者訪問表示，目前市場內有20多攤的攤商，都希望能夠繼續營運、維生，後續將和建築師討論補照事宜，希望讓違建部分合法化。他也親筆寫下陳情書，下午將委託友人送往市府都發局，請求市府協助補照。

都市修復工程科長謝國基接受中央社記者訪問表示，黃昏市場違建部分在今天完成自行拆除或是改善，目前尚未接獲業者補照申請，若業者傾向補照市府將協助。後續將釐清黃昏市場有無涉及公共安全問題，將會同經發局、消防局前往會勘，若有公安疑慮則優先排拆。

都發局表示，黃昏市場位在沙鹿區自強段392地號，經查部分建物於104年4月8日領得中都使第00784號使用執照，並於領得使用執照後增建。該市場申請的合法面積為442平方公尺，違建面積為980平方公尺。

違建 台中市 情書

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