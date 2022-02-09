3米超大型燈籠很吸睛 彰化花壇文德宮元宵新亮點

為因應新冠肺炎疫情，有194年歷史、全國獨一無二的彰化縣花壇鄉文德宮白沙坑迎燈排慶元宵活動，雖然延辦，但周邊花燈依然美麗，花壇鄉公所更委由花壇在地繪畫家廖祖謙製作一對3公尺高超大型燈籠，昨天用卡車吊掛了放置於天公爐的兩側，夜間照亮廟埕，成為元宵期間的打卡新亮點。

這對紅色大型燈籠，正面分別寫著「福德」、「老爺」，背面則分別是「風調雨順」、「國泰民安」，在文德宮天公爐兩側，襯著周邊的大小花燈，顯得既莊嚴又美觀，尤其夜裡點亮，更充滿著過年喜慶，吸引許多人前往拍照、打卡。

不過，吊掛這對超大型燈籠可是大費周章，昨天是由卡車載著運抵文德宮，然後用推車沿著廟著推進廟埕，鄉長顧勝敏及廖祖謙都有到場，很滿意此一布置，希望在元宵期間，營造出文德宮的新亮點。

花壇鄉公所社政課長邱文亮說，這對超大型燈籠在全台灣罕見，內部是用鐵架支撐，有相當重量，能禁得起強風，目前是置放在天公爐兩側，將來也可以掛起來，會另有美感。

花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，被譽為「福德老爺」，香火鼎盛；「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林孝行，御賜在曾維楨的故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。

「白沙坑迎燈排」 迄今已舉辦194年，地方居民在春節後，都熱衷製作古典糊仔燈，以23個燈籠串起外型像艘艘小船的「燈排」，每個燈籠寫上燈主姓氏又稱「字姓燈」，全台獨一無二。迎燈排以福德老爺的八人神轎和儀仗為主，再加上燈排與陣頭組成，燈排遊遍花壇鄉文德、白沙及長沙三村大街小巷遶境平安。