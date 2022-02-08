聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中民進黨市議員初選 林靜儀為張芬郁獻聲輔選

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市贏得立委補選的林靜儀（左）12日生日，前市議員妻子張芬郁（右）日前提前為她慶生。圖／張芬郁提供
台中市贏得立委補選的林靜儀（左）12日生日，前市議員妻子張芬郁（右）日前提前為她慶生。圖／張芬郁提供

台中市贏得立委補選的林靜儀12日生日，前立委簡肇棟和前市議員妻子張芬郁日前提前為她慶生。因為張芬郁曾在林靜儀補選時陪同掃街，加上簡肇棟又是林靜儀的中山醫學系學長，林靜儀因此趁此機會，即席錄音推薦張芬郁爭取民進黨在大里霧峰選區的初選資格。

林靜儀自立委補選勝選後，聲勢大好，也成為各方想參選市議員者極力爭取支持的對象。雖然補選已過，但她仍行程不斷，馬不停蹄的為想要參選者輔選。

前天年假最後一天，林靜儀在霧峰友人、建築師黃丈展住處稍事停留聚餐，黃丈展特別做了魷魚螺肉蒜、海鮮粥等拿手菜招待她。簡肇棟和張芬郁夫妻也受邀，並特別帶了蛋糕提前為林靜儀慶生。

林靜儀在錄音時表示，張芬郁長期關心、爭取高齡長照，並對婦女和兒童教育等議題著力，希望未來能和張芬郁分別在中央、地方一起為選民服務。

張芬郁說，大里霧峰選區的民進黨黨內初選競爭非常激烈，現任議員李天生和林德宇基層實力穩健，除了她重披戰袍之外，立委何欣純和前市長林佳龍分別推出子弟兵賴美連和蔡美華，老將新秀各具特色，她也力拚爭取出線機會。對於林靜儀獻聲相挺，她說備感溫馨。

立委林靜儀在霧峰友人、建築師黃丈展住處稍事停留聚餐，黃丈展特別做了魷魚螺肉蒜、海鮮粥等拿手菜招待她。圖／張芬郁提供
立委林靜儀在霧峰友人、建築師黃丈展住處稍事停留聚餐，黃丈展特別做了魷魚螺肉蒜、海鮮粥等拿手菜招待她。圖／張芬郁提供
台中市贏得立委補選的林靜儀（左三）12日生日，前立委簡肇棟（左）和前市議員妻子張芬郁（左二）日前提前為她慶生。圖／張芬郁提供
台中市贏得立委補選的林靜儀（左三）12日生日，前立委簡肇棟（左）和前市議員妻子張芬郁（左二）日前提前為她慶生。圖／張芬郁提供

林靜儀 民進黨 台中市

延伸閱讀

台中大肚名攤！林靜儀今打卡、盧秀燕要帶同名妹行銷

林靜儀北部質疑中捷藍線 中議會藍營黨團轟:要藍線難產

就任後拜訪中市議員楊典忠 林靜儀提成立聯合服務處

影／黃偉哲遭爆當線民 林靜儀：國民黨何時出來面對？

相關新聞

鄭照新上任新聞局長 牽動台中選情

台中市長盧秀燕小內閣團隊異動，新任新聞局長鄭照新昨天上任，和原局長黃國瑋形成「雙發言人」制度，外界視為「戰鬥團隊」。台中...

九族櫻花開 可上網欣賞

九族櫻花祭開跑，九族文化村5000棵各品種櫻花綻放，開花率已近7成，以八重櫻、富士櫻為大宗，去年首度亮相的「白色戀人」台...

中市3處區間測速16日重啟

汽車用路人注意了。台中市將重啟區間測速照相，沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路共設3處，16日將正式啟用。北區中友百...

原料上漲 鹿港肉包紛漲價

物價輪番上漲，彰化知名肉包也紛紛調漲，鹿港名店「老龍師」、「老成珍」等已陸續調漲2至3元，另家排隊名店「阿振肉包」昨宣布...

九九峰搭氦氣球 延至2024年

南投縣甫開發草屯九九峰遊憩園區，斥資5.2億元，要引進氦氣球航空器載客升空，可欣賞360度風景，原訂今年底試營運；不過縣...

YouBike跨苑裡-大甲 加收605元調度費

苗栗縣苑裡等4鄉鎮公共自行車系統上線，屬於微笑單車YouBike 1.0系統，當地年輕人說，大甲、苑裡屬同一生活圈，但Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。