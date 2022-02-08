影／台中民進黨市議員初選 林靜儀為張芬郁獻聲輔選

台中市贏得立委補選的林靜儀12日生日，前立委簡肇棟和前市議員妻子張芬郁日前提前為她慶生。因為張芬郁曾在林靜儀補選時陪同掃街，加上簡肇棟又是林靜儀的中山醫學系學長，林靜儀因此趁此機會，即席錄音推薦張芬郁爭取民進黨在大里霧峰選區的初選資格。

林靜儀自立委補選勝選後，聲勢大好，也成為各方想參選市議員者極力爭取支持的對象。雖然補選已過，但她仍行程不斷，馬不停蹄的為想要參選者輔選。

前天年假最後一天，林靜儀在霧峰友人、建築師黃丈展住處稍事停留聚餐，黃丈展特別做了魷魚螺肉蒜、海鮮粥等拿手菜招待她。簡肇棟和張芬郁夫妻也受邀，並特別帶了蛋糕提前為林靜儀慶生。

林靜儀在錄音時表示，張芬郁長期關心、爭取高齡長照，並對婦女和兒童教育等議題著力，希望未來能和張芬郁分別在中央、地方一起為選民服務。