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民眾擠爆「新社櫻木花道」賞櫻 中警將加強交通疏導

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
民眾湧入台中新社「櫻木花道」，東勢警分局表示，將不定時於重要路段疏導或取締，確保往來人車安全。圖／東勢警分局提供
民眾湧入台中新社「櫻木花道」，東勢警分局表示，將不定時於重要路段疏導或取締，確保往來人車安全。圖／東勢警分局提供

台中新社區以櫻花作為行道樹，種植在道路兩旁，累積了上萬株山櫻花，行成「櫻木花道」，成為民眾佇足拍照的新興景點，但也造成部分車輛違停等交通亂象。針對此狀況，東勢警分局表示，將不定時於重要路段加強疏導或取締，確保往來人車安全。

台中市新社區自2001年起，種植山櫻花為行道樹，以區公所、復盛里環保公園等周遭道路及台中129沿線密度最高，區公所目前已種植了上萬株櫻花樹，每到盛開季節，「新社櫻木花道」的粉紅花海，吸引民眾佇足拍照，留下與美景留下回憶畫面。

隨著民眾口耳相傳，櫻木花道的聲名遠播，大量民眾湧入賞櫻，部分民眾卻圖方便，隨意將車停在紅線旁，影響車輛行駛，容易衍伸交通事故；為防範交通問題發生、東勢警分局新社所將針對易違規停車的「大南坡」（中和街三段、129縣道）沿線，加強巡邏，勸導與取締交通違規。

新社所長藍忠明表示，為避免違規停車、塞車等亂象影響賞花興致，警方將機動巡邏與守望，不定時於各重要路段進行疏導，呼籲駕駛人能多一份耐心，聽從警員指揮，共同維護行車安全、保持交通順暢。

櫻花 行道樹

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