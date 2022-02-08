來彰化縣立美術館賞畫 神遊法國聖馬丁運河偽出國

你的巴黎印象是什麼？艾斐爾鐵塔或名牌LV？彰化縣藝術家林智偉到法國求學前後9年，經常到巴黎瑪黑區的聖馬丁運河邊散步，看著遊艇進出，這些記憶透過彩筆躍然紙上，即日起到3月6日在彰化縣立美術館一樓展出，因Covid-19疫情無法出國的民眾可前往欣賞，神遊巴黎聖馬丁運河。

彰化縣文化局舉辦「巴黎漂流意識-彰化縣美術家接力展第107棒林智偉創作個展」，今天舉行開幕式，副縣長林田富代表縣長王惠美出席，觀賞68幅水彩畫，向大家推薦「彰化縣立美術館開春第一檔大展」，曾去過巴黎的民眾看了如同舊地重遊，沒去過的可以從林智偉的視角看見巴黎美麗風光和藝術建築。

林智偉是溪湖子弟，曾就讀溪湖國中、彰化高中和國立臺灣師範大學美術系。他說，他是溪中音樂班第一屆學生，後來走上繪畫之路跟家學淵源有關，到法國巴黎索邦第一大學攻讀造形藝術研究所碩士學位，及土魯斯第二大學視聽學研究博士學位，課餘經常到處散步和拍照，聖馬丁運河停靠豪華遊艇令他印象深刻，拍下不少巴黎人生活另一面的照片。

返台後他看著照片，拿起畫筆作畫時，剎那間熱鬧人聲、遊艇引擎聲和運河氣味都浮現腦浮，隨著筆下顏料交織出昔時巴黎求學的點點滴滴，淌流的河水與水上漂蕩船舶呼應當時在異鄉求學心情漂泊的狀態；他表示，期待未來能在傳統美術與當代藝術的雙領域精進，並傳承給年輕學子。

彰化縣文化局長張雀芬說，林智偉是國內傳統彩繪家林銘賢的兒子，承襲家學，讀音樂班也能考上台師大美術系創作組並非偶然，2019年文化局甄選彰化縣美術家接力展作品，林智偉的藝術創作涵蓋傳統美學及當代藝術，入選安排在今年開春第一個檔期展出，時逢全球疫苗尚未平息，不能出國的民眾觀賞林智偉水彩畫作，可以徜徉法國風情。

林智偉作品曾入選第三屆全國百號油畫大展、第五十七屆與五十九屆全省美展油畫類；他表示，民眾到法國旅遊，不外參觀艾菲爾鐵塔，到塞納河畔走一走，逛逛名牌店精品，如能走到聖馬丁運河等地區，更能深入法國日常，體會歐洲民眾真實生活面。