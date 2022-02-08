聽新聞
test
0:00 / 0:00

來彰化縣立美術館賞畫 神遊法國聖馬丁運河偽出國

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣藝術家林智偉為彰化縣文化局局長張雀芬導覽畫作。記者簡慧珍／攝影
彰化縣藝術家林智偉為彰化縣文化局局長張雀芬導覽畫作。記者簡慧珍／攝影

你的巴黎印象是什麼？艾斐爾鐵塔或名牌LV？彰化縣藝術家林智偉到法國求學前後9年，經常到巴黎瑪黑區的聖馬丁運河邊散步，看著遊艇進出，這些記憶透過彩筆躍然紙上，即日起到3月6日在彰化縣立美術館一樓展出，因Covid-19疫情無法出國的民眾可前往欣賞，神遊巴黎聖馬丁運河。

彰化縣文化局舉辦「巴黎漂流意識-彰化縣美術家接力展第107棒林智偉創作個展」，今天舉行開幕式，副縣長林田富代表縣長王惠美出席，觀賞68幅水彩畫，向大家推薦「彰化縣立美術館開春第一檔大展」，曾去過巴黎的民眾看了如同舊地重遊，沒去過的可以從林智偉的視角看見巴黎美麗風光和藝術建築。

林智偉是溪湖子弟，曾就讀溪湖國中、彰化高中和國立臺灣師範大學美術系。他說，他是溪中音樂班第一屆學生，後來走上繪畫之路跟家學淵源有關，到法國巴黎索邦第一大學攻讀造形藝術研究所碩士學位，及土魯斯第二大學視聽學研究博士學位，課餘經常到處散步和拍照，聖馬丁運河停靠豪華遊艇令他印象深刻，拍下不少巴黎人生活另一面的照片。

返台後他看著照片，拿起畫筆作畫時，剎那間熱鬧人聲、遊艇引擎聲和運河氣味都浮現腦浮，隨著筆下顏料交織出昔時巴黎求學的點點滴滴，淌流的河水與水上漂蕩船舶呼應當時在異鄉求學心情漂泊的狀態；他表示，期待未來能在傳統美術與當代藝術的雙領域精進，並傳承給年輕學子。

彰化縣文化局長張雀芬說，林智偉是國內傳統彩繪家林銘賢的兒子，承襲家學，讀音樂班也能考上台師大美術系創作組並非偶然，2019年文化局甄選彰化縣美術家接力展作品，林智偉的藝術創作涵蓋傳統美學及當代藝術，入選安排在今年開春第一個檔期展出，時逢全球疫苗尚未平息，不能出國的民眾觀賞林智偉水彩畫作，可以徜徉法國風情。

林智偉作品曾入選第三屆全國百號油畫大展、第五十七屆與五十九屆全省美展油畫類；他表示，民眾到法國旅遊，不外參觀艾菲爾鐵塔，到塞納河畔走一走，逛逛名牌店精品，如能走到聖馬丁運河等地區，更能深入法國日常，體會歐洲民眾真實生活面。

巴黎 法國

延伸閱讀

開工前買2000元刮刮樂 彰化中年男刮中BMW休旅車

最「撩」情人節！頂級巧克力加魚子醬禮盒哪裡買？

彰化縣立校園工作人員接種新冠疫苗第三劑 拍板定案

大師紀梵希雋永品味 佳士得6月拍賣生前藝術珍藏

相關新聞

鄭照新上任新聞局長 牽動台中選情

台中市長盧秀燕小內閣團隊異動，新任新聞局長鄭照新昨天上任，和原局長黃國瑋形成「雙發言人」制度，外界視為「戰鬥團隊」。台中...

九族櫻花開 可上網欣賞

九族櫻花祭開跑，九族文化村5000棵各品種櫻花綻放，開花率已近7成，以八重櫻、富士櫻為大宗，去年首度亮相的「白色戀人」台...

中市3處區間測速16日重啟

汽車用路人注意了。台中市將重啟區間測速照相，沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路共設3處，16日將正式啟用。北區中友百...

原料上漲 鹿港肉包紛漲價

物價輪番上漲，彰化知名肉包也紛紛調漲，鹿港名店「老龍師」、「老成珍」等已陸續調漲2至3元，另家排隊名店「阿振肉包」昨宣布...

九九峰搭氦氣球 延至2024年

南投縣甫開發草屯九九峰遊憩園區，斥資5.2億元，要引進氦氣球航空器載客升空，可欣賞360度風景，原訂今年底試營運；不過縣...

YouBike跨苑裡-大甲 加收605元調度費

苗栗縣苑裡等4鄉鎮公共自行車系統上線，屬於微笑單車YouBike 1.0系統，當地年輕人說，大甲、苑裡屬同一生活圈，但Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。