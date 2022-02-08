衛教獲中央肯定！台中市衛生局榮獲優等、進步獎

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展（左）今天在市政會議獻上衛福部衛教宣導類優等獎、進步獎獎座，由市長盧秀燕（右）代表受獎。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展（左）今天在市政會議獻上衛福部衛教宣導類優等獎、進步獎獎座，由市長盧秀燕（右）代表受獎。圖／台中市政府提供

台中市衛生局獲衛生福利部地方衛生機關業務考評衛教宣導類優等獎(六都組第2名)及進步獎，今天由衛生局長曾梓展在市政會議獻獎，市長盧秀燕代表受獎，她勉勵衛生局團隊繼續守護市民健康，打造台中市健康新生活。

衛生局說明，衛生福利部依縣市人口數、醫療資源、地區屬性等，分區評比地方衛生機關業務，六都同列為第1組。在盧秀燕及曾梓展的領導及支持下，衛生局開啟「健康小衛星」全面守護啟航計畫，推動貼近民眾需求且具識別特色的衛教宣導與推播，快速傳遞衛教健康資訊給市民。

衛生局表示，將持續以提升目標受眾及使用需求為核心，設計具在地特性的跨主軸式衛教內容。以獲獎的109年衛生教育宣導主題「高齡營養均衡飲食」及「婦幼保健」為例，台中市設計如台中好孕包、台中長壽福氣包，並運用多元媒介及動靜並進的方式進行整合行銷，如曾醫師聊聊日直播節目、創意健康議題活動、台中街訪特輯等，將衛教宣導訊息生活化及相互連結，提高市民接收訊息的方便性及可近性。

台中市衛生局說明，相關衛教資訊歡迎至台中市政府衛生局網站下載使用；即時防疫及健康資訊，請追蹤衛生局臉書專頁。

台中市衛生局榮獲衛福部地方衛生機關業務考評衛教宣導類優等獎及進步獎的肯定。圖／台中市政府提供
台中市衛生局榮獲衛福部地方衛生機關業務考評衛教宣導類優等獎及進步獎的肯定。圖／台中市政府提供

衛生局 台中市 盧秀燕

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