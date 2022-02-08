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麗寶樂園搶攻情人節商機 搭愛情摩天輪送保險套御守

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園渡假區推出保險套加摩天輪雙人套票，包含雙人搭乘券與保險套組御守。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區推出保險套加摩天輪雙人套票，包含雙人搭乘券與保險套組御守。圖／麗寶樂園提供

農曆春節剛過，麗寶樂園渡假區推出多項優惠搶情人節商機，和保險套品牌合作，推出包含保險套組加摩天輪雙人套票，Outlet多家餐飲、服飾品牌也推出情人節限定優惠，包括多款情侶精品對錶、Life8情侶大學T等最低下殺37折。

天空之夢摩天輪是中部約會熱門景點，可從384公尺高空，欣賞大台中美景，摩天輪上還有空調、WIFI、充電插座，麗寶渡假區首次與日本保險套品牌Sagami合作推出「浪漫金運套票」，包含摩天輪雙人搭乘券、保險套商品組、Sagami Gold金運御守，情人節限量販售500元；另外推「情人節套票」450元，包含摩天輪雙人搭乘券、Mister Dount甜甜圈4入組、莫凡彼冰淇淋買一送一兌換券。

莫凡彼推出雙人六品豪華套餐1099元(原價1470元)，加贈戀愛濾掛咖啡包，頂呱呱有239元的雙人分享餐、129元單身個人獨享餐等選擇，Mister Dount推出期間限定買6送3優惠；TITONI機械男女對錶下殺4萬元(原價7萬9400元)、BENTLEY對錶情人價9240元(原價1萬7600元)、Life8情侶大學T特價一件648元件(原價1380元)，滿5件再8折，最低37折。

麗寶Outlet Mall即日起全館當日累積消費滿1314元，贈NJOTA你我他實境遊戲兩人入場一人免費體驗券1張，全館當日累積消費滿1萬2000元贈天空之夢搭乘券2張。

麗寶賽車主題旅店即日起官網或電話預訂，雙人入住3299元起，含能量早餐2客、麗寶國際賽車場飄移卡丁車體驗券2張；探索世界推出壽星優惠，當月壽星出示本人身分證件或健保卡，可享探索世界399元壽星價(原價799元)，同行親友599元(至多2人)。

麗寶樂園渡假區推出保險套加摩天輪雙人套票，包含雙人搭乘券與保險套組御守。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園渡假區推出保險套加摩天輪雙人套票，包含雙人搭乘券與保險套組御守。圖／麗寶樂園提供

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