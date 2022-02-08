麗寶樂園搶攻情人節商機 搭愛情摩天輪送保險套御守

農曆春節剛過，麗寶樂園渡假區推出多項優惠搶情人節商機，和保險套品牌合作，推出包含保險套組加摩天輪雙人套票，Outlet多家餐飲、服飾品牌也推出情人節限定優惠，包括多款情侶精品對錶、Life8情侶大學T等最低下殺37折。

天空之夢摩天輪是中部約會熱門景點，可從384公尺高空，欣賞大台中美景，摩天輪上還有空調、WIFI、充電插座，麗寶渡假區首次與日本保險套品牌Sagami合作推出「浪漫金運套票」，包含摩天輪雙人搭乘券、保險套商品組、Sagami Gold金運御守，情人節限量販售500元；另外推「情人節套票」450元，包含摩天輪雙人搭乘券、Mister Dount甜甜圈4入組、莫凡彼冰淇淋買一送一兌換券。

莫凡彼推出雙人六品豪華套餐1099元(原價1470元)，加贈戀愛濾掛咖啡包，頂呱呱有239元的雙人分享餐、129元單身個人獨享餐等選擇，Mister Dount推出期間限定買6送3優惠；TITONI機械男女對錶下殺4萬元(原價7萬9400元)、BENTLEY對錶情人價9240元(原價1萬7600元)、Life8情侶大學T特價一件648元件(原價1380元)，滿5件再8折，最低37折。

麗寶Outlet Mall即日起全館當日累積消費滿1314元，贈NJOTA你我他實境遊戲兩人入場一人免費體驗券1張，全館當日累積消費滿1萬2000元贈天空之夢搭乘券2張。