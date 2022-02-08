鹿港文武廟點燈可獲刺繡福袋 5色蘊含不同祝福

中央社 / 彰化8日電

鹿港鎮公所邀請在地青年設計「鹿港五保庇」刺繡福袋，5種顏色代表不同祝福，即日起在鹿港文武廟點燈祈福，可隨機獲贈福袋，外盒還有虎爺等神明介紹，讓民眾了解在地信仰文化。

鹿港鎮公所今天在鹿港文武廟舉辦記者會，鹿港鎮長許志宏介紹鎮公所推出的「鹿港五保庇」刺繡福袋，即日起民眾只要在鹿港文武廟點光明燈、文昌燈、太歲燈及財神燈，就可以獲贈福袋，鹿港五保庇刺繡福袋也在鹿港鎮南區遊客服務中心販售。

許志宏接受中央社記者訪問時說，刺繡福袋命名為鹿港五保庇，寓意「鹿港有保庇」，有粉紅色、紅色、綠色、黑色及米白色5款不同顏色的福袋，5種顏色代表不同的祝福；粉紅色福袋有喜鵲上桃梢的圖案，象徵喜得良緣；紅色福袋有鹿及花瓶圖案，代表出入平安。

許志宏指出，白色福袋的圖案是松樹下站立1隻鶴，代表身心安定；綠色福袋用鯉魚奮力逆游的圖案象徵魚躍龍門；黑色福袋「廣納錢財」，繡的是腳踩銅錢的小老虎圖案。

許志宏說，福袋內都有平安符，保佑家戶平安，而外盒除邀請在地青年書法家王柏仁題字，也印有平安符、土地公及虎爺等神明的小知識，希望拿到福袋的民眾不只擁有福氣及好運，也對虎爺、文昌帝君等神明有更多認識，更加了解鹿港小鎮。

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