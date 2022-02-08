竹藝燈會13日閉幕 抽油電車及紫南宮錢母套幣

為期45天的竹山鎮「竹藝燈會」13日在竹山菸葉館閉幕，當晚將抽出「竹山歡樂購」大獎油電汽車，及燈會集點獎竹山紫南宮錢母套幣201組。

除南投縣政府舉辦的南投燈會，竹山鎮公所辦理「竹藝燈會」近年也打響名號，春節期間吸引不少遊客。

竹山鎮公所今天發布新聞稿表示，賞燈集點是竹藝燈會特色福利，今年紀念品包含竹燈籠、竹製手機充電盤、竹製虎造型紙巾架、紫南宮銀色錢母及錢母套幣摸彩券。

竹山鎮長陳東睦表示，只要逛燈會集滿30點，就可兌換摸彩券，為提高民眾中獎機率，鎮公所特別與紫南宮合作，共發出6700張摸彩券抽201組錢母套幣，燈會13日閉幕，邀民眾欣賞精彩表演，也祝福中大獎。

陳東睦說，鎮公所推出「竹山歡樂購」活動，民眾到特定店家消費滿新台幣100元就可換1張抽獎券，燈會閉幕當晚抽最後大獎，除原本百萬元汽車及10輛電動機車，公所再加碼30台iPad mini、10台iPhone 13，獎品總價逾220萬元。