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南投九九峰氦氣球今年完工無望 延至2024年啟用

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美。圖／南投林管處提供
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美。圖／南投林管處提供

南投縣政府擬斥資5.2億元開發草屯九九峰遊憩園區，並引進氦氣球載客升空360度俯覽山脈景致，原訂今年底可望試營運，但因氦氣球需向國外採購，受到全球航運塞港、法令申請等事宜，並考量整體園區同步營造，延至2024年完工。

「九九峰」涵蓋台中霧峰、太平及南投草屯、國姓4地，山域範圍廣大，為南投縣境內指標性山脈，視野開闊景觀優美，更具921震災後為保存地震崩塌斷崖的特殊地景，但縣府認為，該地區缺乏整體規畫才未能發展，2019年起規劃開發。

而占地4.9公頃的九九峰遊憩園區將生態教育結合觀光，並引進類似熱氣球，但是透過機器收放鋼索控制升降、安全性高且單趟至少可搭載15人的氦氣球，帶民眾直上150米高空360度俯覽山脈及烏溪沿線景致，為當地挹注觀光新動能。

為讓氦氣球能升空，縣府觀光處去年6月與交通部民航局、陸軍航空第602旅等單位開會，確認空域使用權沒問題，原本預估最快今年底就能完工試營運，未料後續評估需調整發包策略，且須向國外採購氦氣球，完工日期生變延至2024年。

觀光處表示，原先規劃該遊憩園區開發為單一統包工程，但經與工程專管團隊討論，氦氣球建置非營造廠商專業，因此重新調整發包策略，氦氣球採購申請約8217萬元獨立招標，而園區營造工程約4.46億元則維持統包，目前上網招標中。

此外，氦氣球須向國外廠商採購，但全球航運塞港狀況惡化，加上氦氣球屬於航空器，相關申請、設置、營運許可規範等法令較繁雜，安裝後檢測、飛行訓練等也需要時間，也考量整體園區營造進度，因此延宕，最慢2024年底前完工啟用。

南投縣政府擬斥資５.2億元開發草屯九九峰遊憩園區，引進氦氣球可360度欣賞山脈景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資５.2億元開發草屯九九峰遊憩園區，引進氦氣球可360度欣賞山脈景致。圖／南投縣政府提供
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美。圖／本報資料照
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美。圖／本報資料照
南投縣政府擬斥資５.2億元開發草屯九九峰遊憩園區，引進氦氣球可360度欣賞山脈景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資５.2億元開發草屯九九峰遊憩園區，引進氦氣球可360度欣賞山脈景致。圖／南投縣政府提供

南投 民航局 災後

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