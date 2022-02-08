公私協力出地出錢 解決彰化花壇金墩街淹水及交通問題

彰化縣花壇鄉金墩街厚載宮周邊常鬧水患，金墩街又是通往東外環道及台1線的重要東西向道路，卻因道路狹窄，會車不易，常形成交通瓶頸，經厚載宮提供土地，及由縣府及鄉公所共籌措740萬元辦理拓寬，一併解決交通及淹水問題，今天上午，地方歡歡喜喜辦理竣工典禮。

主持竣工典禮的縣長王惠美說，金墩街拓寬工程是由縣府補助500萬元、鄉公所自籌240萬元，計改善側溝長度436公尺，並填平約1237平方公尺的水池，竣工後，除改善瓶頸路段及淹水問題，南來北往的交通也更加便利，行車更安全。

花壇鄉長顧勝敏說，金墩街厚載宮周邊路段因過於狹窄，不只影響交通安全，下雨時還常淹水，在厚載宮主委洪錫銘及地方民意代表共同討論後，經縣府補助經費，公私協力下，才一舉解決這幾十年來，一直存在的交通及淹水問題。