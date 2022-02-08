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影／南投力行道路又坍方 人車急撤躲「石頭雨」
南投仁愛投89線力行產業道路翠巒路段15.8K一帶昨傍晚又傳坍方落石，大小土石沿著邊坡滾落而下，如下起「石頭雨」，所幸人車及時撤離，驚險瞬間也被拍下，但因山區降雨，現場狀況不佳，目前暫時封閉，今天會視現況進行搶通。
投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落居民回家、載運農產的必經道路，但常因颱風豪雨坍方，被稱為「全台最爛之路」，縣府近年持續挹注經費改善沿線危險路段，成效雖不錯，但受天氣影響仍是零星傳出山壁崩塌、邊坡坍方等狀況。
其中，投89線翠巒部落路段因山壁岩層破碎不穩定，崩塌狀況多，也造成邊坡大面積裸露，坍方狀況加劇，又以去年1月時15.8K處、4月時19K處各發生1次較大規模坍方，未料近期又因山區常降雨、國內地震頻傳，昨傍晚又傳坍方。
居民表示，翠巒部落路段昨天傍晚又見落石，地點又是在投89線15.8K處附近，當時大小土石沿著邊坡滾落而下，就像下「石頭雨」般，沒一下就被大小落石佔據，還好當時下方的施工人員、路過民眾都及時撤離，沒有人車因此受到損傷。
事發後，現場人員也通報相關單位，警方獲報後暫時封閉該路段，目前無法通行，縣府表示，近期山區天候不佳，邊坡狀況不穩定，今天會評估並視現場狀況再行搶通，提醒用路人留意道路資訊，後續若搶通，路過也要特別注意安全。
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