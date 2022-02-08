就任中市新聞局長 鄭照新：一起為市民奮鬥

台中市政府新任新聞局長鄭照新今天布達儀式後表示，到中市府服務，希望在政策宣導及新聞傳達能用清晰方式說明，與其說是戰鬥團隊，不如說是奮鬥團隊，大家一起為市民奮鬥。

台中市長選舉年底將登場，尋求連任的台中市長盧秀燕在開春之後發布新人事案，新聞局長由前高雄市新聞局長鄭照新接任，並由原新聞局長黃國瑋與鄭照新擔任市府發言人，盼能在選戰期間快速回應政策說明。

台中市政府上午在市政會議中舉行新聞局長交接及布達儀式，由盧秀燕主持。對於在國民黨內被歸為戰鬥藍的鄭照新，在布達儀式後接受媒體聯訪時表示，與其說是戰鬥團隊，不如說是奮鬥團隊，一起來為市民奮鬥，創造台中市美好願景。

對於這項人事異動，鄭照新說，市府在年節期間都有一定程度的人事調動擴充，很榮幸接受盧秀燕邀請到中市府服務，一方面能夠協助政策宣導及新聞傳達，儘量能用清晰方式說明，他的媽媽從小在台中長大，自己能夠來台中市團隊一起奮鬥，感到很榮幸。

鄭照新表示，期許對今年的市政一起努力及奮鬥，尤其市民所在乎的民生議題，例如最近雞蛋荒及衛生紙、尿布等物價是否能控制住，是市民朋友最關心的事情，現在第一要務是服務市民，讓市民所擔憂的問題，能夠儘量解決或如實傳達給中央，與中央攜手合作努力。

被問到跟黃國瑋雙發言人如何分工時，鄭照新說，與黃國瑋認識十幾年，大家都是好兄弟，黃國瑋也是他東吳政治系的學弟，兩人可以共同來奮鬥，感到很興奮。

至於曾服務高雄與台中有何不同，鄭照新認為，服務的初衷是一樣的，只要是市民朋友所在乎及關心的，為城市一起努力及發展，不會因城市不一樣而有所改變，無論是台中還是高雄的市民都很可愛，都是值得奉獻服務及奮鬥。