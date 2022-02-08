南非學生台中求學丟行李 中警變身翻譯哥助找回

南非籍男子德拉尼來台灣求學，昨天搭乘計程車時，不慎將行李遺留在車內，因撥打司機手機無人接聽，德拉尼找上第五警分局北屯所求助，因德拉尼只會說英文，當時值班警員陳佳瑋馬上變身「翻譯哥」，一面以英文與德拉尼溝通，一面以中文聯絡司機，順利協助德拉尼找回行李，也做好國民外交。

台中市第五警分局北屯所警員陳佳瑋昨天下午3時許值班時，接獲南非籍男子Dlamini（音譯德拉尼、27歲）報案，得知德拉尼是到台灣求學，但下午搭乘計程車返回北屯區東山路住處時，不慎將行李遺留在車內，後來欲聯絡司機，但司機都沒接聽電話，才會請警方協助。

警員陳佳瑋知道德拉尼不會中文，所以以英文與德拉尼溝通，另一方面，透過德拉尼提供的Uber司機電話，企圖與司機取得聯繫，經撥打數通電話後，順利聯絡上司機，也替德拉尼溝通好歸還行李的時間、地點，順利做好國民外交。