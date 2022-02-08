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南非學生台中求學丟行李 中警變身翻譯哥助找回
南非籍男子德拉尼來台灣求學，昨天搭乘計程車時，不慎將行李遺留在車內，因撥打司機手機無人接聽，德拉尼找上第五警分局北屯所求助，因德拉尼只會說英文，當時值班警員陳佳瑋馬上變身「翻譯哥」，一面以英文與德拉尼溝通，一面以中文聯絡司機，順利協助德拉尼找回行李，也做好國民外交。
台中市第五警分局北屯所警員陳佳瑋昨天下午3時許值班時，接獲南非籍男子Dlamini（音譯德拉尼、27歲）報案，得知德拉尼是到台灣求學，但下午搭乘計程車返回北屯區東山路住處時，不慎將行李遺留在車內，後來欲聯絡司機，但司機都沒接聽電話，才會請警方協助。
警員陳佳瑋知道德拉尼不會中文，所以以英文與德拉尼溝通，另一方面，透過德拉尼提供的Uber司機電話，企圖與司機取得聯繫，經撥打數通電話後，順利聯絡上司機，也替德拉尼溝通好歸還行李的時間、地點，順利做好國民外交。
第五警分局分局長林沐弘表示，與外籍人士溝通，瞭解案情提供服務，並不容易，也趁警員陳佳瑋服務的案例，鼓勵分局同仁在閒暇之餘能提升自己的外語能力，除讓自己更具競爭力外，更能在警察工作中幫助更多的人。
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