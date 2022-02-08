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台糖巡道車被侵入吐檳榔汁 網友痛罵要揪出破壞王

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉福井鐵道文物館上鎖的巡道車被不明人士擅自侵入破壞，把檳榔汁吐得車內到處都是，讓館長陳朝強大罵「實在太惡劣了」。圖／翻攝自陳朝強臉書
社頭鄉福井鐵道文物館上鎖的巡道車被不明人士擅自侵入破壞，把檳榔汁吐得車內到處都是，讓館長陳朝強大罵「實在太惡劣了」。圖／翻攝自陳朝強臉書

彰化縣社頭鄉福井鐵道文物館長陳朝強5年多前搶救下的台糖溪湖糖廠巡道車，已成為國內外許多鐵道迷參觀的熱門文物，但春節期間上鎖的巡道車卻被不明人士擅自侵入破壞，把檳榔汁吐得車內到處都是，氣得陳朝強大罵「這樣對待文物實在太惡劣了」。

陳朝強今天在臉書氣憤貼文說，1955年出廠、已有66年歷史的台糖溪湖糖廠巡道車在2017年修復後，吸引很多國內外遊客來社頭參觀拍照，但今天鐵道文物館春節過後開始營業，卻發現，過年期間有人把陳列一旁鎖著的巡道車擅自打開車門，進入車內喝飲料、抽煙、嚼檳榔，還把檳榔汁吐在車內，煙蒂也亂丟搞破壞，讓他大罵真的很惡劣、超沒品。

陳朝強貼文後，也引發公憤，網友紛紛痛罵「真沒公德心、沒水準」、「看了很痛心！國民道德水準僅止於此！」、「建議加裝監視器並上鎖，並在外頭立警告牌，告誡不良的破壞者必追究並要求賠償！」、「熱搜抓出來」。

這輛原已報廢20年的台糖溪湖糖廠巡道車原本已要被賣到資源回收場支解變賣，5年多前陳朝強用4萬元買下後，由於巡道車經長期日曬雨淋，車體嚴重鏽蝕，他又花30多萬元進行整修，也成為「第一輛民間修復的火車」，供展示參觀，甚至吸引不少日本等國際鐵道迷前來參觀。

這輛巡道車當年是專門接送巡視糖廠和甘蔗產區長官，俗稱「大人車」，陳朝強甚至打造五分仔車鐵軌，巡道車修復後仍可以啟動行駛，看到自己珍藏的鐵路文物被破壞，陳朝強也覺得心痛，希望民眾要更有公德心。

社頭鄉福井鐵道文物館上鎖的巡道車被不明人士擅自侵入破壞，把檳榔汁吐得車內到處都是，讓館長陳朝強大罵「實在太惡劣了」。圖／翻攝自陳朝強臉書
社頭鄉福井鐵道文物館上鎖的巡道車被不明人士擅自侵入破壞，把檳榔汁吐得車內到處都是，讓館長陳朝強大罵「實在太惡劣了」。圖／翻攝自陳朝強臉書
彰化縣社頭鄉福井鐵道文物館長陳朝強5年多前搶救下的台糖溪湖糖廠巡道車，已成為國內外許多鐵道迷參觀的熱門文物。圖／翻攝自陳朝強臉書
彰化縣社頭鄉福井鐵道文物館長陳朝強5年多前搶救下的台糖溪湖糖廠巡道車，已成為國內外許多鐵道迷參觀的熱門文物。圖／翻攝自陳朝強臉書

鐵道迷 文物

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