「集集鄉土燈會」12日施放小型熱氣球 合影拿限量禮

中央社 / 南投縣7日電

集集鎮公所辦理「集集鄉土燈會」，12日將在武昌宮前廣場有小型熱氣球升空，遊客與熱氣球合影可獲限量小禮物。鎮公所今天邀業者試飛成功，當天視風況調整升空時間與高度。

「集集鄉土燈會」1月15日登場，持續到2月28日，燈會今年新增無載人小型熱氣球升空供遊客拍照，今天成功試飛。

集集鎮長陳紀衡今天接受媒體聯訪時指出，集集燈會從集集火車站布置到永昌國小，皆為徒步區，遊客賞燈不會與車輛爭道；12日下午在武昌宮前還有小型熱氣球快閃、發開運紅包等活動。

陳紀衡表示，他在12日下午將在集集鎮武昌宮前廣場發開運紅包，並由草屯鎮業者贊助鳳梨造型熱氣球、彩虹熱氣球輪流升空，當天視現場風況調整升空時間與高度，民眾現場持手舉牌與熱氣球合照，即可兌換「蕉個朋友吧」手機支架，限量200個，送完為止。

陳紀衡說，武昌宮雄偉建築搭配繽紛熱氣球，除構成攝影美景，更象徵虎年「福虎生豐、好運越升越高」；集集燈會巧奪天工的光影藝術裝置春節吸引遊客欣賞，接著15日就是元宵節，當晚將在集集火車站發開運提燈，並啟動「雪花紛飛造景」讓遊客拍照。

集集 熱氣球 燈會 南投

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